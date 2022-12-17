Увлажненная Муцениеце запустила пальцы в свою кудрявую мохнатку: Тоска и одиночество

Вчера у Агаты Муцениеце случился будто приступ: без устали она пополняла свою страницу в социальной сети. Когда же собственный контент закончился – начала выкладывать чужой.
Начала Агата с того, что опубликовала несколько сэлфи-роликов: увлажненная слезами, стоящими в глазах, она едет куда-то на машине, подпевая грустным песням. Но, даже если в плейлисте проскальзывало что-то позитивное, темные глаза матери-одиночки все равно были полны печали и скорби...
Впрочем, уверены многие, неудивительно: сладкой патокой льет Павел Прилучный историю своей новой, вечной любви, информация о которой хочешь – не хочешь, да настигнет ушей бывшей. Представляем, как неприятно было узнать о том, что вскоре у Мии и Тимофея может появиться конкурент за внимание отца.
Поэтому желающая отвлечься от негативных мыслей Агата согласилась на неизведанную ранее авантюру: запустила пальцы в свою кудрявую мохнатку. Сделала она это на съемках клипа, в котором ее пригласил поучаствовать бывший любовник Ольги Бузовой Дава ( Настоящее имя – Давид Манукян. – Прим. ред.). Под роскошные интерьеры Агате Муцениеце подобрали не менее роскошный наряд: обтягивающее макси-платье и шубу из искусственной мохнатки кремового цвета.
Увы, даже на съемках, которые могли хоть как-то отвлечь Агату Муцениеце от печальных событий, она не расставалась с телефоном. Надеемся, что она смотрела прогноз погоды, которая меняется в столице практически ежечасно, а не следила за Павлом Прилучным и его новой женой со странички "Маникюр Одинцово".
"У Павла жизнь бурлит наполненная счастьем, у вас на странице тоска и одиночество... Жаль вас", – пнули и без того грустную экс-супругу Павла Прилучного подписчицы.