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Шоу-бизнес
Увлажненная Муцениеце запустила пальцы в свою кудрявую мохнатку: Тоска и одиночество

Увлажненная Муцениеце запустила пальцы в свою кудрявую мохнатку: Тоска и одиночество

Агата Муцениеце, судя по всему, до сих пор не может пережить развод с Павлом Прилучным. В своем микроблоге она регулярно демонстрирует кардинальные смены настроения: вон она злится, а вот – истерично кричит.
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Вчера у Агаты Муцениеце случился будто приступ: без устали она пополняла свою страницу в социальной сети. Когда же собственный контент закончился – начала выкладывать чужой.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Начала Агата с того, что опубликовала несколько сэлфи-роликов: увлажненная слезами, стоящими в глазах, она едет куда-то на машине, подпевая грустным песням. Но, даже если в плейлисте проскальзывало что-то позитивное, темные глаза матери-одиночки все равно были полны печали и скорби...

Впрочем, уверены многие, неудивительно: сладкой патокой льет Павел Прилучный историю своей новой, вечной любви, информация о которой хочешь – не хочешь, да настигнет ушей бывшей. Представляем, как неприятно было узнать о том, что вскоре у Мии и Тимофея может появиться конкурент за внимание отца.

Поэтому желающая отвлечься от негативных мыслей Агата согласилась на неизведанную ранее авантюру: запустила пальцы в свою кудрявую мохнатку. Сделала она это на съемках клипа, в котором ее пригласил поучаствовать бывший любовник Ольги Бузовой Дава ( Настоящее имя – Давид Манукян. – Прим. ред.). Под роскошные интерьеры Агате Муцениеце подобрали не менее роскошный наряд: обтягивающее макси-платье и шубу из искусственной мохнатки кремового цвета.

Увы, даже на съемках, которые могли хоть как-то отвлечь Агату Муцениеце от печальных событий, она не расставалась с телефоном. Надеемся, что она смотрела прогноз погоды, которая меняется в столице практически ежечасно, а не следила за Павлом Прилучным и его новой женой со странички "Маникюр Одинцово".

"У Павла жизнь бурлит наполненная счастьем, у вас на странице тоска и одиночество... Жаль вас", – пнули и без того грустную экс-супругу Павла Прилучного подписчицы.


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Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 декабря 2022, 15:13 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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