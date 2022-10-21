"Выжил ли?": почерневшее тело Чадова нашли в горах со слезами на глазах

Российский актер кино и театра Алексей Чадов запомнился зрителям ролями в фильмах "Любовь в большом городе", "Чемпионы" и "Вий". Пока актер не анонсировал выхода новых проектов со своим участием.
Сейчас Алексей Чадов проводит время в горах на Алтае. Подписчики социальной сети со слезами на глазах рассматривают фотографии — красота природы завораживает удивительным образом. Там же нашли и тело самого Алексея, созерцающего горную реку. Для поездки на Алтай Алексей не стал модничать, и просто выбрал одежду черного цвета. Все-таки в лесу на первое место встает комфорт, а не красота.
Под недавней фотографией с Алексеем в "почерневшем" образе поклонники неожиданно выразили восхищение давней работой Алексея Чадова. В 2013 году актер снялся в сериале "Дело чести". На данный момент вышел первый сезон проекта, съемки второго не планируются. Но поклонники продолжают верить в продолжение.
"Сериал отличный, 10/10", "Всем просто интересно, выжил ли Ваня Назаров или нет?", "Я сейчас смотрю, напряжение 80 lvl", — общаются подписчики Алексея Чадова.
А еще пару постов назад актер трогательно поздравил своего папу с днем отца. Он выложил черно-белую фотографию мужчины, который один в один похож на Алексея. А вот старший брат актера — Андрей Чадов от публичных поздравлений в этом году отказался.