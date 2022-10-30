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Шоу-бизнес
"Что с ним?": раскрыто местонахождение брошенного сына Собчак

"Что с ним?": раскрыто местонахождение брошенного сына Собчак

Ксения Собчак поспешно сбежала в Литву на фоне уголовного дела. Забыла она в России самое важное – сына.
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Чутье не подвело тех, кто регулярно задавал Ксении Собчак вопросы о том, уехала ли она или еще нет. Пусть "блондинка в шоколаде" и била себя в грудь, что она остается со своей Родиной, надолго ее не хватило. Ведь как только запахло жареным, и за Ксенией направились оперативники, она сбежала за границу.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Ксения Собчак так торопилась пересечь границу, что даже не взяла с собой сына Платона Виторгана, а саму линию, разделяющие государства, перебежала практически рысью. Напомним, что 26 октября Собчак пересекла границу Беларуси и Литвы, продемонстрировав на погранконтроле изральский паспорт. Тот самый, от получения которого она открещивалась месяц назад.

Много кто, уверены, сразу же задался вопросом: Что же теперь будет с Платоном Виторганом? Где он находится:в Ро? В России? Или уже ждет Ксению Собчак где-то за границей?

Каждый ребенок тяжело переживает разлуку с матерью, особенно многодневную. Именно поэтому журналисты издания КП-Петербург связались с бывшей свекровью Ксении Собчак Ириной Виторган. Захотели они узнать о местонахождении брошенного сына Собчак и о его судьбе.

"Зачем за него беспокоиться, что с ним? Не переживайте, пожалуйста, все нормально", – сказала как отрезала мачеха Максима Виторгана.

Получается, что, точное расположение пасынка Константина Богомолова раскрыто: мальчик находится в безопасном месте. За ним, мы уверены, присматривают по очереди то родители Максима Виторгана, то нынешний муж Ксении Собчак. И, быть может, мальчик уже вскоре увидит свою мать.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 октября 2022, 11:32 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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