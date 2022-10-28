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Шоу-бизнес
"Судить": На Богомолова спустили собак после спешного побега Собчак из России

"Судить": На Богомолова спустили собак после спешного побега Собчак из России

Мужу Ксении Собчак сейчас хорошенько достается.
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Скандально известная журналистка, начиная с марта, то и дело покидает родину. На фоне массового отъезда артистов, блондинка вместе с сыном спешно убежала в Турцию – тогда поползли слухи об эмиграции. Но Ксения Собчак вернулась, правда, потом снова уехала – и так по кругу.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Все это время муж теледивы Константин Богомолов оставался на родине. Режиссер, будучи худруком Театра на Малой Бронной, продолжал работу над своими постановками, которые, к слову, многие считают скандальными. За них на деятеля искусства нередко спускают собак. Вспомнить хотя бы, как Виталий Милонов летом критиковал творчество мужа журналистки.

Вместе с тем из-за спектаклей к нему негативно относятся и как к человеку. Александр Семчев работает с супругом Ксении Собчак не первый год, при чем делает это с удовольствием, несмотря на характер режиссера. Он у него, говорит актер, непростой: сам по себе Константин Богомолов очень требовательный, авторитарный, но в то же время, как тонкий психолог, может понять людей, прочитать их и проявить отзывчивость.

"Прежде чем огульно судить о человеке, его нужно поближе узнать, познакомиться как с его работами, так и с ним лично, если, конечно, он позволит", – отметил актер.

Режиссер сейчас снова остался без супруги: она уехала в Литву на фоне уголовного дела, причем по израильскому паспорту. Накануне гражданство Ксении Собчак прокомментировала Мария Захарова: как пишет RT, статус эмигранта ею получен 28 марта 2022 года.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 октября 2022, 14:53 Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
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