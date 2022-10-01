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Шоу-бизнес
Синюшный сын-фрик Яковлевой притащил в дом лохматую бабищу: Шикарная

Синюшный сын-фрик Яковлевой притащил в дом лохматую бабищу: Шикарная

Елена Яковлева давно привыкла и к внешнему виду сына, и к его выходкам. Но наследник не перестает удивлять свою звездную мать.
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Тело Дениса Шальных, сына Елены Яковлевой, почти полностью покрывают татуировки. Общественность считает, что сын актрисы – настоящий фрик, ведь мало кто бы решился подвергнуть свое тело такому количеству болезненных процедур. Чего стоят одни лишь татуировки на лице юноши!

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 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Жаль только, что некоторые из них сделаны не на очень высоком уровне, поэтому со временем изменили свой цвет с черного на синюшный. Впрочем, это не проблема, ведь сын Яковлевой уже начал лазерное удаление самых неудачных.

Елена, впрочем, к внешности сына давно уже привыкла и даже защищает его перед хейтерами. Мать отмечает, что при всем его необычном экстерьере, вредные привычки ему чужды.

"Я не употребляю алкоголь, не курю и вообще ничего не употребляю", – поделился как-то Денис Шальных.

Недавно он и вовсе увлекся спортом: стал регулярно посещать спортзал и смог, спустя некоторое время, похвастаться фигурой Апполона. Так что от девушек у Дениса отбоя нет.

Недавно он притащил в дом новую лохматую бабищу. На странице в своей социальной сети, которая для многих в современном мире является вторым домом, он разместил пост, посвященный девушке его мечты. На фотографии запечатлена Кара Делевинь, известная модель и актриса, переживающая состояние нервного срыва. Бледная, со спутанными волосами девушка растерянно стоит возле своей машины.

Так что теперь мы знаем, как выглядит идеал сына Елены Яковлевой: хрупкая и беззащитная блондинка, которая любит татуировки и нуждается в заботе, а также в крепком мужском плече. Есть кто на примете?


КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
1 октября 2022, 16:46 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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