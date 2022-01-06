Сыновья Шукшиной превратились в настоящих красавцев: Копии деда

54-летняя артистка является многодетной матерью. У нее четверо наследников: 33-летняя Анна, 24-летний Макар и сыновья Фома и Фока. Близнецы у звезды появились на свет от предпринимателя Бориса Вишнякова.
Мария Шукшина очень редко показывает публике близких. Но в этот раз она разместила в своем инстаграм-аккаунте трогательный семейный кадр, на котором ее сыновья обнимают бабушку, Лидию Федосееву-Шукшину.
По словам актрисы, ребята не любят фотографироваться. Мария Шукшина заверила, что у них все хорошо, дабы прекратить пересуды и слухи. При этом знаменитость отметила, что пока жива, в покое ее не оставят. В свою очередь поклонники пришли к выводу, что сыновья звезды растут красавцами и очень похожи на знаменитого деда – писателя и режиссера Василия Шукшина.
Ведущая сообщила, что ее старший наследник Макар недавно участвовал в первом для него бое по боксу. Парень стал обладателем золотой медали. В настоящее время он получает
второе высшее образование и работает.
Фома и Фока же пока учатся в десятом классе. Артистка отметила, что они хорошисты и тоже занимаются боксом. Со старшей наследницей Анной она общается не часто, как того бы хотелось.
Напомним, в последнее время поговаривали, что 83-летняя Лидия Федосеева-Шукшина находится в ужасном состоянии. Мария опровергла эти слухи.