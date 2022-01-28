"Верните Сережу!": народ потерял любовника Волочковой

Анастасию Волочкову терзают расспросами о пропаже ее нового возлюбленного.

Анастасия Волочкова недавно вернулась с Мальдив, где отдыхала вместе со своим новым возлюбленным, банщиком из Подмосковья Сергеем. Если раньше "Инстаграм" балерины пестрил снимками с накачанным красавцем-атлетом, то теперь он куда-то исчез. Поклонники заподозрили неладное. Уж не рассталась ли пара?

На днях Анастасия Волочкова выложила очередную серию фотографий, на которых предстала без своего возлюбленного. На руках у бывшей примы Большого театра был ее питомец.

"Наш милый пушистик Риччи растет, но он еще маленький, 4 месяца. Ему все интересно, и он очень любит играть. С разными предметами. Когда он немного нашкодит, то смотрит такими невинными глазками, что на него даже не поругаться. Какая радость, что именно его мы приобрели в элитном питомнике у Анны. Это дорогая и элитная порода. У Анны только самые Элитные котята. И спасибо ей за то, что лично нам привезла Ричарда в декабре", – написала Анастасия Волочкова.



Поклонники умилились видом пушистого котенка балерины, однако многих интересовало совсем не это. Где же Сергей? Этот вопрос не дает людям покоя.

"Анастасия, что-то давно не видно у вас на страничке Сергея, мы прям уже соскучились. Куда он пропал? Верните Сережу", – пишут пользователи.