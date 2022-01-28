"Настя, я отобью у тебя Серегу": счастье Волочковой под угрозой

Балерина поделилась в своем инстаграм-аккаунте снимком с возлюбленным. Звезда рассказала, что они с возлюбленным наконец-то нашли время в напряженном графике, чтобы увидеться.
Встреча, по словам 46-летней Анастасии Волочковой, получилась неожиданной и приятной. Сергей приехал к даме сердца с ее любимыми белыми розами и трогательным сувениром в виде балерины из страз. Сюрприз "королева шпагата" оценила по достоинству.
"Я бесконечно ценю внимание и искренность! Романтику и доверие... Но главной была встреча наших глаз! Да вообще, когда мы вместе, Вселенная словно останавливается", – призналась Анастасия Волочкова. Поклонники пришли в восторг от того, как внимателен к балерине ее избранник.
Некоторые подписчицы даже поставили счастье знаменитости под угрозу. "Настя, я отобью у тебя Серегу", – написала одна из них. "Берегите Сережу", "Сладкая парочка", "Совет да любовь!", – высказались другие фолловеры.
Напомним, ранее Анастасия Волочкова попала в скандал на борту самолета из Мальдив в Москву. Инцидент случился из-за того, что балерина отказалось надеть маску. По прилету в российскую столицу звезду и ее возлюбленного ждали правоохранители. Балерина вместе с Сергеем провели несколько часов в отделении полиции. Ранее о поведении танцовщицы высказалась Дана Борисова.