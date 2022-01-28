"Настя, я отобью у тебя Серегу": счастье Волочковой под угрозой

Еще недавно россияне забеспокоились о том, что счастью Анастасии Волочковой пришел конец. Дело в том, что она на некоторое время перестала публиковать в микроблоге фото с избранником. Теперь же оказалось, что у них с Сергеем по прежнему все хорошо.

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