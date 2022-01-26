Внешний вид дочери Борисовой вызвал оторопь: Не в маму пошла

Накануне состоялась премьера фильма "Я – Златан", посвященного легендарному шведскому футболисту. Посетить мероприятие захотели многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Не обошла стороной событие и скандально известная телеведущая Дана Борисова. Причем пришла она не одна, а с юной наследницей.
Фанаты теледивы похвалили внешний вид Полины, отметив, что девочка стала выглядеть гораздо лучше. Борисова никогда не скрывала, что девочка всегда была трудным подростком. Так, еще недавно звезда жаловалась на недопонимания со стороны наследницы. Однако сейчас кажется, что все ссоры позади. Полина заметно выросла, стала выглядеть более женственно, отрастила волосы.
На светском мероприятии девочка появилась в достаточно сдержанном наряде. Она надела черную юбку и белую рубашку. Дополняли образ грубые ботинки на высокой подошве, которые добавили нотку бунтарства в стиль девочки.
Поклонники активно начали обсуждать выход Борисовой в свет. Особое внимание они уделили наследнице телеведущей. Так, по мнению многих, дочка Даны совершенно не похожа на свою звездную маму. Фанаты были удивлены, ведь в юности Борисова была стройнее и обладала более аккуратными чертами. "Вообще не в маму пошла", – написал один из комментаторов.