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Шоу-бизнес
"Возможно полгода, возможно и больше": Макеевой не дают утешительных прогнозов

"Возможно полгода, возможно и больше": Макеевой не дают утешительных прогнозов

Анастасия Макеева не так давно попала в больницу из-за нервного срыва. надежда Бабкина помогает актрисе.
прочитано 371 раз

Чуть больше недели назад актриса Анастасия Макеева сообщила, что находится в больнице. Все дело в стрессе – артистку затравили в социальных сетях .

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

 Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

В СМИ говорили о том, что у телеведущей пропал голос из-за кровоизлияния в голосовую связку, а позже, по словам Романа Малькова, она вообще впала в кому. Какое-то время "Инстаграм" звезды вели администраторы, так как сама знаменитость была не в состоянии.

Поклонники были шокированы, когда уже 3 сентября на сцене театра "Мюзик-Холл" увидели Анастасию Макееву. Они сразу же решили, что со здоровьем у актрисы все в порядке, она просто притворялась. Возможно, она хотела привлечь к себе больше внимания.

Команда звезды не стала отмалчиваться. В "Инстаграме" у Анастасии практически сразу появилась информация о состоянии здоровья знаменитости и о том, какую роль в лечение сыграла Надежда Бабкина.

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A post shared by Анастасия Макеева (@makeevan)

"Интенсивное амбулаторное лечение будет продолжаться еще 21 день, а до полного восстановления врачи дают неутешительные прогнозы возможно полгода, возможно и больше. Спасибо Надежде Георгиевне Бабкиной, которая тут же подключилась и помогла с врачами для реабилитации", – написали в социальных сетях.

Также стало известно, что ближайший месяц Макеева не будет общаться с поклонниками в Сети. Ей нужно восстановить силы и на время отстраниться от хейта и плохих комментариев.

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Анастасия Макеева. Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
11 сентября 2021, 11:54 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Ирина
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Такие «звёзды», как Макеева все небо обос……ли
Гость845113
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Интересно знать, а Бабкина в курсе , что Макеева использует для прикрытия ее имя? Может быть это очередная ложь Макеевой
Гость845113
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Макеева хитрая морально гнилая актисулька, каждый раз придумывает новый трюк, чтобы обмануть общественность .Не гнушается ничем , чтобы выставить себя белой и пушистой. Ей нельзя верить
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