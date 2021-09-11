"Возможно полгода, возможно и больше": Макеевой не дают утешительных прогнозов

Анастасия Макеева не так давно попала в больницу из-за нервного срыва. надежда Бабкина помогает актрисе.

Чуть больше недели назад актриса Анастасия Макеева сообщила, что находится в больнице. Все дело в стрессе – артистку затравили в социальных сетях .

В СМИ говорили о том, что у телеведущей пропал голос из-за кровоизлияния в голосовую связку, а позже, по словам Романа Малькова, она вообще впала в кому. Какое-то время "Инстаграм" звезды вели администраторы, так как сама знаменитость была не в состоянии.

Поклонники были шокированы, когда уже 3 сентября на сцене театра "Мюзик-Холл" увидели Анастасию Макееву. Они сразу же решили, что со здоровьем у актрисы все в порядке, она просто притворялась. Возможно, она хотела привлечь к себе больше внимания.

Команда звезды не стала отмалчиваться. В "Инстаграме" у Анастасии практически сразу появилась информация о состоянии здоровья знаменитости и о том, какую роль в лечение сыграла Надежда Бабкина.

"Интенсивное амбулаторное лечение будет продолжаться еще 21 день, а до полного восстановления врачи дают неутешительные прогнозы возможно полгода, возможно и больше. Спасибо Надежде Георгиевне Бабкиной, которая тут же подключилась и помогла с врачами для реабилитации", – написали в социальных сетях.

Также стало известно, что ближайший месяц Макеева не будет общаться с поклонниками в Сети. Ей нужно восстановить силы и на время отстраниться от хейта и плохих комментариев.