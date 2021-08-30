"Наркоманы, обкурки": Собчак сорвалась на мужиков

На ютуб-канале "Осторожно: Собчак" появился новый проект, в котором две известные блондинки на время поменялись своими жизнями. Не теряя времени даром, журналистка решила устроить личную жизнь ведущей "Орла и решки", которая недавно развелась с рэпером Элджеем. Кандидатуры возможных женихов, Ксения Собчак решила обсудить с бренд-менеджером Насти Ивлеевой.
Оказалось, что о тех мужчинах, которые уже были в жизни телепутешественницы, журналистка совсем не высокого мнения.
"Наркоманы, обкурки и рэперы," – сорвалась Собчак, характеризуя прошлые связи Ивлеевой.
Журналистка попробовала представить, кто из селебрити имиджево подходит к бренду Насти Ивлеевой. Сама Собчак задумалась о кандидатуре актера Александра Горчилина, ей показалось, что блогершу "цепляет" именно такое: "худой, талантливый, нервный".
По мнению бренд-менеджера Ивлеевой, из российских мужчин разведенной блондинке подходит разве что харизматичный Дмитрий Нагиев. Ведущая и шоумен уже появлялись вместе в рекламе, а также на "Премии МУЗ-ТВ", и при этом очень органично смотрелись в паре. Впрочем, что думает о таком женихе сама Ивлеева, неизвестно. Ведущая "Орла и решки" лишь недавно развелась и пока, вероятно, даже не планирует связывать свою жизнь с новым ухажером, а совместный проект с Ксенией Собчак стал для нее лишь новым интересным опытом.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Собчак подвергла свое здоровье опасному эксперименту.
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