"Больно": Появились данные об уходе Егора Крида

Яркий и харизматичный певец Егор Крид внезапно покинул близких. Бывший наставник артиста излил горечь утраты.

Егор Крид стал одним из самых популярных российских артистов путем долгой и скрупулезной работы. Еще десять лет назад он был простым парнем, который записал хит "Любовь в сети" и получил широкую известность. Тогда начинающего певца взял под крыло музыкальный лейбл Black Star. Егор Крид обзавелся поддержкой влиятельного продюсера Пашу, который буквально вывел его на вершину славы. В 2019 году артист покинул команду Black Star и занялся сольной карьерой. Лейбл лишился значительного дохода, но отпустил певца в свободное плавание.

Уход Егора Крида нещадно ударил по эмоциональному состоянию его наставника. Продюсер Пашу признался, что прощаться со своим учеником было очень тяжело. "Относился к нему как к сыну практически. Было больно", — заявил нынешний гендиректор лейбла Black Star. Мужчина подчеркнул, что вложил немало сил ради того, чтобы Егор Крид стал одной из самых известных медийных личностей. Пашу не просто выбрал певца среди других молодых талантов, но и протащил его через преграды и тернии шоу-бизнеса.

Продюсер отметил, что порой Егор Крид приносил лейблу больше денег, чем рэпер Тимати. Пашу сообщил, что блондин очень много гастролировал, в то время как отдельные артисты предпочитали давать только пару концертов в месяц.