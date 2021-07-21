"Просто клоун!": Крид вляпался в громкий скандал из-за бывшей девушки

Егор Крид нарвался на резкую критику со стороны фанатов своей экс-возлюбленной – тиктокерши Вали Карнавал.

На днях Егор Крид презентовал свежий альбом, где негативно отозвался об экс-возлюбленных – Вале Карнавал и Дине Саевой. Обиженные девушки отправили музыканта в блок, и многие пользователи соцсетей посчитали, что они правы.

Продюсер блогерши Заир Юсупов разметил в соцсети чужую запись с осуждением певца, чтобы поддержать свою подопечную. Так, один из поклонников Вали Карнавал в "Тик-токе" обрушился с гневом в адрес певца. Он заявил, что Егор Крид просто обиженный мужик, который унизил экс-избранницу.

"Просто клоун!", – высказался пользователь соцсети. Также он напомнил, что у Вали Карнавал нестабильное психологическое состояние – депрессия, комплексы и т.д., передает Life.

В свою очередь фанаты артиста накинулись на критика Егора Крида. Они заявили, что в альбоме исполнителя Валя упоминается только раз. Примечательно, что сам певец говорил совершенно другое. Ранее музыкант сообщал, что треки будут только про Карнавал.

Егор Крид признавался, что очень сильно любил блогершу, но теперь не верит в светлые чувства. Также артист говорил о том, что никогда не простит бывшей девушке вернувшихся панических атак.