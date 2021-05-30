Крид с золотыми зубами похвастался часами за полтора миллиона

Егор Крид похвастался стильными и дорогими аксессуарами.

Популярный музыкант Егор Крид обожает красоваться перед публикой в модных нарядах. Накануне рэпер посетил шумную вечеринку. Оставаясь верным себе, на мероприятие Крид надел все самое лучшее – грилзы (накладки – прим.ред) на зубы с бриллиантами и золотом, а также часы Rolex. По слухам, стоимость аксессуара на руке артиста – примерно полтора миллиона рублей.

Отметим, что Егор Крид вновь сменил имидж. Артист сделал очень короткую стрижку, хотя еще в апреле ходил с выбеленными локонами. Рэпер уделяет особое внимание своему внешнему виду, за это его часто высмеивают.

Например, телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу однажды заметил, что артист с пепельными волосами и маникюром похож на девушку. Спустя несколько месяцев шоумен вновь высказался по поводу Крида, но на этот раз глядя ему в глаза. Иван заявил, что Егор единственный мужчина, с которым он обсуждал окрашивание волос.

Как писали "Дни.ру", ранее Егор Крид попал в скандал с плагиатом. На звезду подал в суд некий Олег Лихачев. Истец собирался отсудить у Крида миллион рублей за то, что тот использовал в "ТикТок" его трек "Владимир Путин – молодец!". Перед Фемидой артиста защищали два адвоката. Предварительное слушание было назначено на 26 мая. О его итогах точно ничего не известно.