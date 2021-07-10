Народ молится за резко сдавшую Пугачеву: Еле ходит

Читатели "Дни.ру" принялись горячо обсуждать новое видео с Примадонной. Многие посчитали, что 72-летняя певица резко сдала, но не рассказывает о проблемах с самочувствием, чтобы не плодить слухи.
"Еле ходит, бедная! Надеюсь, хотя бы здорова. Молимся всей семьей за нее!", "На ладан стала дышать", – написали россияне.
Напомним, свежее видео с Аллой Пугачевой разместил один из фан-аккаунтов артистки в "Инстаграм". На кадрах звезда предстала в светлом плаще, коротких шортах и белых кедах. Но эффектный молодежный образ не скрыл, судя по всему, имеющихся проблем со здоровьем. Для выхода из машины Примадонну поддерживают под руку и помогают встать на ноги.
Отметим, что Алла Пугачева в последние годы заметно похудела. Кроме того, знаменитость тщательно следит за своим лицом, посещая косметолога. Многие поклонники восхищаются тем, как в свои годы выглядит исполнительница. Но есть и те, кто уверен, что в погоне за ушедшей молодостью певица перестаралась, и ее лицо стало выглядеть неестественно.
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