"Спасибо врачам": Исхудавшая Летучая бросила лечение в клинике

Телеведущая покинула стены клиники-санатория. Елена Летучая сообщила о результатах лечения.

Звезда программы "Ревизорро" шесть дней провела в медицинском учреждении в подмосковной Балашихе. Елена Летучая прошла оздоровительный курс, который позволяет очистить организм от вредных веществ, снизить вес и поправить самочувствие. Знаменитость жила в комфортабельном номере, посещала гидропроцедуры, массаж, пробовала разнообразные методики восстановления организма. Елена Летучая жила в окружении зеленых насаждений и не чувствовала жары, от которой страдали москвичи. Кроме того, для женщины разработали специальный план питания, улучшающий пищеварение.

Телеведущая объявила подписчикам в "Инстаграм", что лечение закончила и оно дало потрясающие результаты. "Спала как ребенок, восстановилась и похудела, дочитала книгу, гуляла каждый вечер. Отдельное спасибо врачам и медсестрам, за профессионализм и чуткое отношение!" — выразилась знаменитость при подведении итогов.

По окончании отдыха Елена Летучая сделала кадры на территории клиники-санатория. Постройневшая звезда предстала перед камерой в длинном белом сарафане и шлепках из прозрачного материала. Она позировала на дорожке возле водоема и массивных колонн. Судя по фото, отдых принес теледиве массу позитивных эмоций и положительно отразился на ее настроении.

