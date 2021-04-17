"Требования не признаем": адвокат дал отпор подавшему в суд на Крида музыканту

Егор Крид попал в очередной скандал, связанный с плагиатом. Адвокат артиста в беседе с "Дни.ру" раскрыл подробности дела.

Истцом оказался Олег Лихачев, автор песни "Владимир Путин – молодец". Ранее он уже пытался отстоять свои права в споре с Моргенштерном, который незаконно использовал материалы композиции в своем творчестве. Правда, суд с рэпером шоумен проиграл. Теперь он надеется на справедливость в деле с Егором Кридом.



На сайте Кунцевского районного суда появилась информация о том, что Олег Лихачев подал иск против Егора Булаткина (настоящая фамилия артиста). Дело о защите авторских прав находится на подготовительном этапе. Как отметил адвокат музыканта Тимур Матвеев в беседе с "Дни.ру", предварительное слушание назначено на 26 мая, пока стороны изучают материалы.

"Смотрим, какая правовая позиция у стороны, чтобы подготовить возражение. Естественно, требования мы не признаем", – отметил правозащитник.

Егора Крида в суде представляют адвокаты Тимур Матвеев и Владислав Подшибякин.

Напомним, ранее Олег Лихачев заявлял, что "продешевил" с Моргенштерном, он запросил всего 300 тысяч компенсации. Стоит отметить, что суд встал на сторону истца – возможно, потому что ответчик так и не явился в зал заседаний. По словам автора песни про Владимира Путина, с Егора Крида он планирует взыскать сумму значительно больше – в районе миллиона рублей.

Стоит отметить, что певец неоднократно попадал в скандалы, связанные с присвоением интеллектуальной собственности. Так, в прошлом году на артиста подал в суд музыкант из Сергиева Посада Дима Блок. Молодой человек утверждал, что коллега позаимствовал у него композицию "Игорь Крутой", которую он выпустил еще в 2016-м. В Крида похожая песня вышла на три года позже.