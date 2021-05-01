"Не будет таким": Беременность Арзамасовой задела сына Авербуха

Звезда "Папиных дочек" опубликовала в инстаграм-аккаунте короткий ролик, на котором предстала с округлившимся животом и приняла объятия знаменитого супруга Ильи Авербуха. Таким образом Лиза Арзамасова известила поклонников о своей беременности.
Артистку поздравили с радостными переменами не только фанаты. Друзья и близкие остались под впечатлением от вида счастливой актрисы. 16-летний сын Ильи Авербуха тоже отреагировал на публикацию об "интересном положении" Лизы Арзамасовой. Мартин написал к посту актрисы душевный комментарий. Стало понятно, что он беспокоится за судьбу нерожденного ребенка и разделяет интересы семьи.
"Ха-ха, надеюсь, не будет таким разгильдяем, как я", — выразился Мартин Авербух о будущем дитя Лизы Арзамасовой. Внимательные пользователи Сети мгновенно атаковали юношу вопросами о пополнении в семье. "Я уже знаю пол, но это пока секрет", — загадочно ответил повзослевший сын Ильи Авербуха.
Напомним, таролог Марианна Абравитова сделала заявление о будущем ребенка беременной актрисы. По ее словам, у Илья Авербуха и Лизы Арзамасовой появится особенное дитя. Ясновидящая посоветовала фигуристу и артистке развивать способности отпрыска либо в сфере творчества, либо в области спорта.
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