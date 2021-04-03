18 лет воздержания: Малиновская пресекла плотские утехи

Звездная блондинка объявила о многолетнем отсутствии половой жизни. Маша Малиновская решилась на откровение.

Светская львица Маша Малиновская стала участницей последнего выпуска ютуб-шоу "Дай сказать", в котором обсудила насущные вопросы и поделилась деталями личной жизни. Теледива призналась, что уже давно не заводит бурных романов с мужчинами. Звезда отметила, что нуждается в доказательствах любви, а если не видит их, то сразу ставит в отношениях точку. Ведущая шоу Люсьен Крысанова решила узнать у роковой блондинки, как она переживает разрывы отношений. Ответ Маши Малиновской не на шутку удивил россиян.

Знаменитость объявила, что сталкивалась с расставанием очень давно и до сих пор у нее нет постоянного партнера. "У меня секс в последний раз был где-то в 2003 году", — ошеломляюще сообщила Маша Малиновская. По словам звезды, погрустить под мелодраму она может и без трагедии в личной жизни. "Я просто конченая извращенка в этом смысле", — выразилась светская львица.

Напомним, роковая блондинка жестко высказалась об экс-избраннице рэпера Тимати, спровоцировав массовое негодование. Маша Малиновская мощно раскритиковала Анастасию Решетову за работу на шоу "Ты — топ-модель", которое выходит на канале ТНТ. Теледива назвала звездную брюнетку "тупой" и недостаточно осведомленной для представления проекта о моделинге.

