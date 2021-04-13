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"Желательно миллионера!": неугомонная Вовк заговорила о замужестве

"Желательно миллионера!": неугомонная Вовк заговорила о замужестве

Слухи о скором браке ведущей не давали публике покоя долгое время. Теперь она решилась на комментарий.
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Ангелина Михайловна утверждает, что сейчас ее сердце абсолютно свободно и не принадлежит никому. Ранее сообщалось, что ее избранником стал 52-х летний историк и ведущий Михаил Куницын, с которым ее свела судьба около 15 лет назад. Уже тогда мало кто верил в то, что их чувства настоящие, а дружба действительно сменилась страстным романом. Видимо, опасения были вполне оправданными.

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Телеведущая опровергла слухи о том, что скоро снова станет невестой. Она отметила, что подходящей кандидатуры у нее на примете нет, но, если кто-то предложит ей достойного состоятельного мужчину, то она подумает. "Желательно миллиардера!" – заявила Вовк. Она подчеркнула, что никогда не выйдет замуж за альфонса.

На вопрос о том, откуда берутся слухи в СМИ Ангелина Вовк ответила, что часто шутит, чтобы поддержать отечественных представителей прессы. Она призналась, что думает лишь об одном мужчине – о своем супруге. На ее взгляд, сегодня найти замену такому человеку, как он, невозможно.

Напомним, вторым избранником Ангелины Михайловны стал художник Индржих Гец. Практически все время их отношений она оставалась в России, а он жил в Чехии. Гец активно звал возлюбленную переехать к нему, но ее устраивали такие отношения. Вовк не была готова бросить работу ради любви.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 15:17 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость694775
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А, как же нынешний муж- Светка? Пиарится старушка на глупостях.
90
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Говорят , что в таком нежном возрасте у людей крышу сносит от сексуальных фантазий.
Гость688943
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блин, одной ногой на кладбИще, а туда же
совсем из ума выжила
1

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