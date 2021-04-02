"Зачем мне грудь?": стареющая Сябитова избавится от ошибок прошлого

Телеведущая приняла важное решение. Она устала от постоянного дискомфорта.

Около девяти лет назад звезде предложили коллаборацию, и за свои новые формы она не платила ничего. Результатом хирургического вмешательства Роза Сябитова осталась невероятно довольна. Она с радостью принимала участие в откровенных фотосессиях, гуляла по пляжу в купальнике и делилась снимками в своем "Инстаграм". Однако счастье длилось недолго.

Через некоторое время большая грудь перестала быть комфортной для ведущей. После операции ей пришлось полностью отказаться от красивого белья, так как оно не выдерживало тяжелый бюст. С первых дней главная сваха страны облачилась в компрессионное белье и больше ни в чем не ходила.

Также объемные формы всегда мешали ей отдыхать. Приходится постоянно лежать на боку, потому что сон на животе стал невозможным, а на спине грудь давит на нее сверху. В начале зимы Роза Сябитова планирует избавиться от ненавистных имплантов.

"Зачем мне грудь?" – задается вопросом она и отмечает, что сейчас ее тело стареет, а грудь все еще стоит, что выглядит достаточно странно. Привлекать мужчин телом и сниматься в эротических фотосессия она не планирует, а искусственные формы требуют к себе особого внимания. Сейчас, по мнению Розы, трата денег на подобные операции совершенно бессмысленна. Она призывает всех женщин не повторять ее ошибок.