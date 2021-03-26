Шок! Богатая Гузеева побила обнищавшую Сябитову

Они обе работают на шоу "Давай поженимся!", но размер пособия от государства у ведущих отличается. Журналисты выяснили причины несправедливости.

Оказалось, что Лариса Гузеева ежемесячно получает 45 тысяч рублей, а Роза Сябитова лишь традиционные 14 тысяч. Все дело в том, что у звезды "Жестокого романса" имеется почетный титул заслуженной артистки России, чем не может похвастаться коллега.

Известно, что желанная прибавка в размере 30-и тысяч рублей положена всем деятелям культуры и искусства, имеющим московскую прописку и звание "заслуженный" или "народный". При этом не имеет никакого значения работает ли звезда в данный момент.

Сама Роза Сябитова много раз говорила, что уже и не надеется получить звание от государства, а потому планирует работать до последнего. Она утверждает, что всю жизнь активно трудилась, а останавливаться у нее пока нет возможности.

Напомним, телеведущая является руководительницей брачного агенства. Ранее она сообщила, что планирует развиваться в этом направлении и дальше. В 2021 году Сябитова планировала открыть и развивать свою школу. Она активно работает над этим.

На занятиях Роза обучает всех желающих сватовству. В школе имеются три уровня, а на последнем Сябитова предлагает студентам открыть франшизу ее бренда. На новость о "Школе первой свахи" поклонники ведущей отреагировали крайне положительно и тут же принялись изучать предложение.