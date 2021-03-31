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"Протухший продукт": Сябитова смешала мужчин с грязью

"Протухший продукт": Сябитова смешала мужчин с грязью

Роза Сябитова дала женщинам дельный совет о том, как выбирать будущего супруга.
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Самая известная сваха страны порассуждала о представителях сильного пола в своем инстаграм-аккаунте. Роза Сябитова сравнила их с консервной банкой, в которой может лежать "протухший продукт".

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 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Ведущая шоу "Давай поженимся!" на Первом канале призвала девушек не слишком полагаться на внешность потенциального мужа. Она объяснила, что это может обернуться разбитым сердцем. Роза Сябитова отметила, что мужчина может быть красивым и высоким, но в реальной жизни окажется моральным уродом. Таких мужчин она, образно выражаясь, смешала с грязью.

За неказистой же "упаковкой" может скрываться настоящий клад. Менее видный парень к сорока годам добьется успеха и никогда не обманет и не предаст. Звезда экрана порекомендовала женщинам смотреть на то, что скрыто внутри человека.

Роза Сябитова подчеркнула, что ответственность за свою семейную жизнь и детей лежит на плечах женщины. Многие подписчицы согласились с мнением телеведущей, признав, что внешность – далеко не главное в отношениях.

Ранее Роза Сябитова вынесла жесткий вердикт 35-летным женщинам. Сваха заявила, что хорошие женихи не интересуются героинями передачи "Давай поженимся" этого возраста. По мнению знаменитости, после 35 лет даме не видать женского счастья.

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Фото: Pravda Komsomolskaya /Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 06:48 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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