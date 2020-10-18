"Одной ногой в могиле": Вовк заявила о близкой смерти Федосеевой-Шукшиной

Телеведущая высказалась о личной жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ангелина Вовк считает, что артистка скоро умрет.



Ангелина Вовк прокомментировала роман 82-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной с молодым избранником. Женщина уверена, что такие отношения в престарелом возрасте – это безумие. Телеведущая заявила, что Лидия Федосеева-Шукшина скоро умрет.

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"Она уже одной ногой в могиле, а придумала какой-то секс себе", – выразилась Ангелина Вовк. Звезда не понимает поступков Лидии Федосеевой-Шукшиной и не считает ее роман проявлением любви.

Ангелине Вовк часто приписывают повышенный интерес к 50-летнему другу Михаилу Куницыну. Теледива отвергает любовные контакты с мужчиной. Она подчеркивает, что начинать в 77 лет близкие отношения с человеком намного моложе не имеет смысла.

Напомним, что звезда поделилась подробностями о своем первом браке с актером Геннадием Чертовым. Вовк призналась, что экс-возлюбленный постоянно контролировал ее действия, не давая возможности реализовать свой актерский потенциал. Женщине приходилось постоянно спрашивать совета у супруга. Их роман длился 16 лет. Однажды во время ссоры Ангелина и Геннадий схватили одну тарелку, которая треснула – с этого момента они поняли, что брак неминуемо разрушен. Ангелина Вовк хорошо относится к бывшему мужу и не злится на него из-за старых разногласий.