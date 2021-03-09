"Совсем невысокие": Пригожин о шансах певицы Manizha на победу в "Евровидении-2021"

Муж певицы Валерии считает исполнительницу достойной выступать на международном музыкальном конкурсе, ведь зрители могли выбрать и худший вариант. Артистка представит песню Russian Woman.
Иосиф Пригожин отметил, что композиция должна цеплять слушателя. Он назвал певицу Manizha неожиданным выбором. Он добавил, что плюсом является то, что Россия не повторяется. В то же время продюсер признался, что ему сложно оценить шансы песни на победу в "Евровидении-2021".
"Мне кажется, что совсем невысокие", – цитирует мэтра шоу-бизнеса RT. Пригожин уже успел ознакомиться с творчеством исполнительницы. Оно его не оттолкнуло, и даже показалось "симпатичным".
Отметим, что многие звезды поздравили певицу
Manizha с победой в "Инстаграм". Композицию оценили телеведущая Мария Ивакова, продюсер Little Big Алина Пязок, музыкант Александр Уман (Шура Би-2) и другие.
Напомним, 8 марта определился представитель "Евровидения-2021" от России. В зрительском голосовании победила российско-таджикская певица Манижа Сангин, известная как Manizha.
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