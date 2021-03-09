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Собравшаяся от России на "Евровидение" Manizha предстала в неприглядном виде

Собравшаяся от России на "Евровидение" Manizha предстала в неприглядном виде

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Накануне прошел заключительный этап отбора участников для конкурса "Евровидение". По результатам зрительского голосования в этом году Россию представит певица Manizha с песней "Русская женщина".

Продолжение: "Совсем невысокие": Пригожин о шансах певицы Manizha на победу в "Евровидении-2021"
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Победа девушки в заключительном туре для многих стала сюрпризом. Среди фаворитов были артистки из коллектива #2Маши и группа Therr Maitz. Little Big, которые выдвигались на конкурс от нашей страны год назад, отказались повторно участвовать в отборе.

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Манижа (Manizha) Далеровна Сангин

Манижа (Manizha) Далеровна Сангин певица

Вероятно, победа стала неожиданностью и для самой Manizha. Судя по видео, которые появились в Сети вскоре после оглашения результатов, девушка разрыдалась, как только поняла, что именно она поедет в мае в Роттердам.

В личном блоге артистка опубликовала странные кадры, сделанные, скорее всего, через несколько минут после объявления победителя. Певица предстала перед зрителями в неприглядном виде: заметно, что у девушки по лицу размазана косметика, и ей сложно подбирать слова. "Я вообще не понимаю, что происходит", – цитирует Manizha издание "З60".

В комментариях подписчики поддержали исполнительницу. Многие порадовались ее победе и заверили, что она самая достойная претендентка.

Стоит отметить, что в этом году Россия впервые с 2012-го выбирала артиста, который представит страну на "Евровидение", путем зрительского голосования. В другие годы участники проходили так называемый "закрытый отбор национального вещателя" – "России-1" или Первого канала.

При этом победой Manizha довольны далеко не все представители музыкальной индустрии. Например, Юрий Лоза считает, что в 2021-м нашу страну покажет исполнитель, чье творчество "никому в России не интересно".

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Автор: 9 марта 2021, 12:35 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha

комментарии

Ответить:

Молчи, грусть, молчи
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Гость652204
Всех волнует, что Манижа таджичка. Вспомните Киркорова болгарина, Билана смешанных кровей, да и вообще все звезды российские разных национальностей, чисто русских талантов мало.
При чем здесь национальность, если нет слуха, голоса и достойного репертуара?
Конъюнктурщиной талант не заменишь.
Гость652204
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Всех волнует, что Манижа таджичка. Вспомните Киркорова болгарина, Билана смешанных кровей, да и вообще все звезды российские разных национальностей, чисто русских талантов мало.
Гость652196
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Политическая акция!хотят показать,что у нас все равны в правах!то,что она исполнила и песней то не назовешь!зато она посол ООН,и в фонде по борьбе с домашним насилием!я не удивлюсь,если завтра она будет депутат Госдумы.все решено заранее!конечное,Антон Беляев в разы талантливее и музыкальнее,и с хорошим вкусом.но песня и у него никакая была,невыразительная!
Гость647433
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Manizha родилась в Таджикистане и представляет на Евровидении силу Русских женщин!!!!!???? 25 - <цензура> место обеспечено!!!!!
1

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