Собравшаяся от России на "Евровидение" Manizha предстала в неприглядном виде

Победа девушки в заключительном туре для многих стала сюрпризом. Среди фаворитов были артистки из коллектива #2Маши и группа Therr Maitz. Little Big, которые выдвигались на конкурс от нашей страны год назад, отказались повторно участвовать в отборе.
Вероятно, победа стала неожиданностью и для самой Manizha. Судя по видео, которые появились в Сети вскоре после оглашения результатов, девушка разрыдалась, как только поняла, что именно она поедет в мае в Роттердам.
В личном блоге артистка опубликовала странные кадры, сделанные, скорее всего, через несколько минут после объявления победителя. Певица предстала перед зрителями в неприглядном виде: заметно, что у девушки по лицу размазана косметика, и ей сложно подбирать слова. "Я вообще не понимаю, что происходит", – цитирует Manizha издание "З60".
В комментариях подписчики поддержали исполнительницу. Многие порадовались ее победе и заверили, что она самая достойная претендентка.
Стоит отметить, что в этом году Россия впервые с 2012-го выбирала артиста, который представит страну на "Евровидение", путем зрительского голосования. В другие годы участники проходили так называемый "закрытый отбор национального вещателя" – "России-1" или Первого канала.
При этом победой Manizha довольны далеко не все представители музыкальной индустрии. Например, Юрий Лоза считает, что в 2021-м нашу страну покажет исполнитель, чье творчество "никому в России не интересно".
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