"Облили грязью": Близкие Ланового устроили гадкие разборки

Между концертным директором покойного артиста и его товарищем разгорелась настоящая битва. Певец и музыкант Вячеслав Моцардо обвинил помощницу Василия Ланового в смерти звезды.

Знаменитый актер Василий Лановой скончался на 88 году жизни в январе 2021 года. Не прошло еще и сорока дней после его смерти, а близкие артиста уже затеяли между собой распри. Вячеслав Моцардо, который достаточно тесно общался с усопшей кинозвездой, накинулся на Антонину Журавлеву — концертного директора Василия Ланового. Музыкант сообщил, что помощница свела артиста в могилу, так как заставляла его много выступать в разгар пандемии коронавируса и контактировать с поклонниками. "Его эксплуатировали, выжимали до последней капли", — выразился товарищ покойного актера.

В свою очередь Антонина Журавлева была ошарашена обвинениями в свой адрес и не скрыла вспыхнувшего гнева. "Меня просто облили грязью. Не исключаю, что подам на Моцардо в суд за клевету", — заявила женщина журналистам. Она сообщила, Василий Лановой изнемогал без работы, но в 2020 году, когда в мире особо яростно бушевал смертельный вирус, у него не было гастролей. Концертный директор считает слова Моцардо бессовестной ложью и готова дать певцу отпор.

Напомним, Василий Лановой был госпитализирован после Нового года. У мужчины обнаружили ковид. В последние часы жизни состояние звезды театра и кино резко ухудшилось. Легендарный артист умер в реанимации.