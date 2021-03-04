"Им никуда друг от друга не уйти": Соседов о разрыве Пугачевой и Киркорова

Слухи о ссоре Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова муссируются по сей день. Якобы бывшие супруги в какой-то момент перестали общаться, поэтому не делятся общими снимками, как раньше. Музыкальный критик Сергей Соседов порассуждал на эту тему.

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