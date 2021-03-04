"Им никуда друг от друга не уйти": Соседов о разрыве Пугачевой и Киркорова

В 1994 году Филипп Киркоров стал четвертым мужем Аллы Пугачевой. Артисты находились в браке девять лет, после чего развелись. Несмотря на разрыв, примадонна российской эстрады и поп-король поддерживали дружеские отношения, появлялись вместе на публике и демонстрировали нежные чувства.
Когда Киркоров перестал навещать бывшую жену, а та, в свою очередь, начала игнорировать его пышные вечеринки, в светской тусовке зашептались: между артистами якобы пробежала черная кошка. Так ли это, точно неизвестно. Сам же Филипп неоднократно заявлял, что желает экс-супруге только счастья и обязательно поможет ей в трудную минуту, если потребуется.
Сергей Соседов считает чушью слухи о ссоре Киркорова и Пугачевой. Музыкальный критик отметил, что ему просто смешно рассуждать об этом. "Это шоу-бизнес. Один круг. Им никуда друг от друга не уйти", – высказался музыкальный критик.
Напомним, в 2011 году Алла Пугачева связала себя узами брака с юмористом Максимом Галкиным. Отношения артистов стали настолько серьезными, что в 2013-м обзавелись совместными детьми. Тогда на свет появились двойняшки Лиза и Гарри, которые сегодня являются звездами социальных сетей.
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