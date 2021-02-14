Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Воскресенье
14 февраля
Лента новостей
18:06
Королева и Тарзан вызвали омерзение интимным видео: Неприятно смотреть!
18:00
Жизнь на волоске: Киркоров прокомментировал состояние измученного ковидом Пригожина
17:45
Пышный бюст окольцованной певицы вызвал шок
17:39
"Двое из ларца": Любимые женщины Маликова всполошили народ
17:31
"Несмотря ни на что": Путин не собирается бросать Донбасс
17:04
Анна Михалкова похвасталась молодой матерью
16:55
47-летняя звезда телеканала "Пятница!" женилась на молодой модели
16:54
Любят сразу двое: Прилучный похвастался положением в День святого Валентина
16:13
Мистическое совпадение? Известный певец сообщил о важном дне после жуткой трагедии
16:12
Свадебное платье за 200 тысяч: Елена Воробей собралась под венец
15:58
Страстное фото Седоковой с мужем просочилось в Сеть
15:39
В сеть попали фотографии бородатого ухажера Агнии Дитковските
15:24
Умерла звезда сериала "След"
15:11
Николай Цискаридзе обнародовал устрашающие фотографии
15:01
Нехватка денег: Татьяна Васильева записалась в ряды разносчиков пиццы
14:40
В Москве на День всех влюбленных переименовали станцию "Люблино"
14:39
Эксперт: Лукашенко оправдывался за свои действия на Всебелорусском народном собрании
13:35
"Всегда был рядом": Ольга Кабо раздавлена смертью близкого
13:27
"Была такая любовь": Лужина произнесла сенсационную речь о чувствах к Высоцкому
13:07
Стали известны подробности жизни маленькой Жени из сериала "Сваты"
12:38
Названы цены на путешествия по России 14 февраля
11:46
"Боялась сделать глоток": Барановская об алкогольной зависимости
11:42
"Заберите руку, ногу": Увядающий от страшного недуга Пригожин призвал россиян колоться
11:10
В аэропорту Красноярска сделали место для поцелуев
11:01
"Наш приемный сын": объявился тайный наследник Кобзона
10:59
"Понимает, что поддержки в народе у него нет": важные оговорки Лукашенко на Всебелорусском народном собрании
10:48
"Стал седеть на глазах": Киркоров рассекретил тайну со времен романа с Пугачевой
08:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 февраля 2021 года
06:03
Живой труп: В Сети появилась дата смерти 19-летнего Дани Милохина
04:10
Марат Башаров взвыл от чувств к партнерше по сцене
02:02
"Только бы не фиолетовый": Асмус продолжила эксперимент с волосами
23:59
"Я глубоко сожалею": Джастин Тимберлейк извинился перед Бритни Спирс за травлю спустя 19 лет
22:01
"Не узнали": поседевшая Проклова вызвала ужас у фанатов
20:04
"Не могу не ругаться": Лолита выступила против запрета мата
19:38
Доктор Мясников предупредил о новой пандемии: Будет страшнее
17:41
"Не могу двигать рукой": состояние 49-летней звезды "Глухаря" Тарасовой ухудшилось
17:29
Аграрные компании Подмосковья будут брать на работу заключенных
17:12
Бузова и Манукян воссоединились под водой
17:04
"Невозможно не заметить": стилист объяснила секрет прячущей недостатки внешности Пугачевой
17:03
Аналитик Класковский предрек "жесткий сценарий" в Белоруссии осенью: Референдум пройдет под колпаком силовиков
16:19
Внучка 86-летний Фрейндлих обратилась к россиянам из-за здоровья актрисы
16:14
"Страшно": изможденная вдова Грачевского изменилась до неузнаваемости после смерти мужа
15:51
Политолог Шрайбман о Всебелорусском собрании: Психотерапия для лидера и его сторонников
15:31
В Сеть слили непристойное фото покойного Жванецкого с полуобнаженными дамами
15:29
"Единственная и навсегда": Ягудин признался в чувствах к Тарасовой
15:07
Чем только не торгуют: Рудковская зарегистрировала товарный знак "Гном Гномыч"
14:48
Цымбалюк-Романовская сделала откровенное признание после расставания с Шаляпиным
14:43
В чем мать родила: одержимый Светлаков бегал в поезде голым
14:35
На Украине хотят установить памятник Путину
13:53
"Стал похож на Эзопа": Киркорова высмеяли за странный внешний вид
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог Карбалевич о Всебелорусском собрании: Политическая трескотня в духе советских времен
"Невозможно не заметить": стилист объяснила секрет прячущей недостатки внешности Пугачевой
Цымбалюк-Романовская сделала откровенное признание после расставания с Шаляпиным
"Заберите руку, ногу": Увядающий от страшного недуга Пригожин призвал россиян колоться
Политолог Шрайбман о Всебелорусском собрании: Психотерапия для лидера и его сторонников
Прилучный, кусай локти: Муцениеце показала свои прелести
Шоу-бизнес
Жизнь на волоске: Киркоров прокомментировал состояние измученного ковидом Пригожина

Жизнь на волоске: Киркоров прокомментировал состояние измученного ковидом Пригожина

Филипп Киркоров, певица Валерия, Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров высказался о здоровье мужа певицы Валерии. По версии певца, жизнь Иосифа Пригожина едва не оборвалась.
прочитано 101 раз

Продюсер Иосиф Пригожин активно обсуждает британский штамм коронавируса, которым он заразился в Дубае. Супруг певицы Валерии рассказывает, что врачи вернули его чуть ли не с того света. На фоне коронавирусной инфекции мужчина потерял способность самостоятельно дышать, пересел в инвалидную коляску и испытал нешуточный страх за собственную жизнь. К счастью, квалифицированные медики помогли ему улучшить состояние здоровья, встать на ноги и позволили вернуться к привычному распорядку дел. На эту тему с журналистами побеседовал Филипп Киркоров.

ПО ТЕМЕ

"Стал седеть на глазах": Киркоров рассекретил тайну со времен романа с Пугачевой

"Заберите руку, ногу": Увядающий от страшного недуга Пригожин призвал россиян колоться

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Певец поразмышлял о недуге Иосифа Пригожина и решил, что произошло чудо. По мнению артиста, это заслуга арабских врачей. Филипп Киркоров уверен, что недуг мужа певицы Валерии был достаточно серьезным и мог привести к катастрофическим последствиям. Экс-супруг Аллы Пугачевой получил немало сведений о том, что Иосиф Пригожин был в миллиметре от трагического конца.

Сам Филипп Киркоров, как обладатель антител, не желает становиться донором крови для защиты населения от коронавируса. По словам певца, он далеко не самая подходящая кандидатура для таких процедур, так как работа отняла у него много жизненных сил. "От меня уже ничего не осталось. Все высохло.", – выразился артист, аргументируя свою позицию.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 14 февраля 2021, 18:00 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

"Несмотря ни на что": Путин не собирается бросать Донбасс
Эксперт: Лукашенко оправдывался за свои действия на Всебелорусском народном собрании
"Понимает, что поддержки в народе у него нет": важные оговорки Лукашенко на Всебелорусском народном собрании
Аналитик Класковский предрек "жесткий сценарий" в Белоруссии осенью: Референдум пройдет под колпаком силовиков

Шоу-бизнес

"Я понимала, что это катастрофа": Седокова откровенно о предложении баскетболиста вступить в брак
"А со стола вытереть?": в Сети появилось видео трудящейся в замке семилетней дочери Пугачевой
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
Первый канал довел известного телеведущего: Начал разваливаться

Проишествия

Голая женщина раздела детей на морозе и повела их в глубь леса
Сирийские боевики готовят теракты на митингах в России
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом

Lifestyle

Идея пришла случайно: как создавался фильм "Одиноким предоставляется общежитие"
Ссоры артистов, лютый холод и отказ техники: почему "Девчата" стали головной болью для создателей
Хлебная закваска вместо цемента и реальный поджог: интересные факты о "Джентльменах удачи"
"Собачье сердце" вернуло Евстигнеева к жизни: как создавался легендарный фильм
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе обнародовал устрашающие фотографии

Балетмейстер оказался в лапах страшного зверя
Шоу-бизнес

"Боялась сделать глоток": Барановская об алкогольной зависимости

Громкий развод с футболистом довел телеведущую
Шоу-бизнес

Пышный бюст окольцованной певицы вызвал шок

Asti ошарашила поклонников откровенным образом
Шоу-бизнес

Любят сразу двое: Прилучный похвастался положением в День святого Валентина

Артист получил трогательное послание

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Единственная и навсегда": Ягудин признался в чувствах к Тарасовой
"Плакала два раза": одержавшая победу Загитова довела Медведеву до слез
Блат или давление тренеров? Почему Белый лебедь Плющенко борется с депрессиями
Медведева и Загитова сошлись после слухов о вражде

Регионы

В аэропорту Красноярска сделали место для поцелуев
Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+