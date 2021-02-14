Жизнь на волоске: Киркоров прокомментировал состояние измученного ковидом Пригожина

Филипп Киркоров высказался о здоровье мужа певицы Валерии. По версии певца, жизнь Иосифа Пригожина едва не оборвалась.

Продюсер Иосиф Пригожин активно обсуждает британский штамм коронавируса, которым он заразился в Дубае. Супруг певицы Валерии рассказывает, что врачи вернули его чуть ли не с того света. На фоне коронавирусной инфекции мужчина потерял способность самостоятельно дышать, пересел в инвалидную коляску и испытал нешуточный страх за собственную жизнь. К счастью, квалифицированные медики помогли ему улучшить состояние здоровья, встать на ноги и позволили вернуться к привычному распорядку дел. На эту тему с журналистами побеседовал Филипп Киркоров.

Певец поразмышлял о недуге Иосифа Пригожина и решил, что произошло чудо. По мнению артиста, это заслуга арабских врачей. Филипп Киркоров уверен, что недуг мужа певицы Валерии был достаточно серьезным и мог привести к катастрофическим последствиям. Экс-супруг Аллы Пугачевой получил немало сведений о том, что Иосиф Пригожин был в миллиметре от трагического конца.

Сам Филипп Киркоров, как обладатель антител, не желает становиться донором крови для защиты населения от коронавируса. По словам певца, он далеко не самая подходящая кандидатура для таких процедур, так как работа отняла у него много жизненных сил. "От меня уже ничего не осталось. Все высохло.", – выразился артист, аргументируя свою позицию.