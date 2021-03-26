Шепелев стал отцом во второй раз

Личная жизнь российского телеведущего Дмитрия Шепелева всегда притягивала внимание общественности. Любое действие знаменитости всегда становится поводом для слухов и инсинуаций.
Примечательно, что Шепелев научился жить в условиях общественного давления. Особенно тяжело ему пришлось после трагического ухода из жизни Жанны Фриске, которая была возлюбленной звезды.
Несмотря все тернии судьбы Шепелев сумел построить успешную карьеру на телевидении и даже уделить внимание личной жизни. Это дало свои плоды.
Сегодня стало известно, что в жизни шоумена произошло судьбоносное событие. Журналисты выяснили, что у Шепелева родился второй ребенок.
Утверждается, что у звезды появился сын. Сам Шепелев косвенно подтвердил информацию о родах. Он написал в своем "Инстаграме", что его ожидает важный день.
Стоит отметить, что у экс-сожителя Жанны Фриске появился уже второй наследник. До этого Шепелев много времени проводил с сыном Платоном, о чем шоумен с удовольствием делился со своими поклонниками.
Примечательно, что у новой избранницы Шепелева есть дочь. Благодаря детям, которые посещали один детский садик, ведущий и познакомился со своей будущей избранницей.
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