Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

"Как же так, доченька?": потрясенный Агутин шокировал известием
По стопам отца: дочь Алексея Панина пошла по наклонной
Я бы их всех уничтожила: бисексуальная Литвинова раскрыла правду об отношении к однополой любви
Во время похорон Лядовой стало известно о кончине ее онкобольного молодого мужа
партнеры
Воскресенье
21 марта
Лента новостей
16:46
Шепелев поведал о судьбоносном событии в жизни сына покойной Фриске
16:14
Муж Дрожжиной скончался при странных обстоятельствах: Он мучился
16:03
Лукашенко находится в положении более слабого из-за реакции коллективного Запада – Венедиктов
15:19
Папу помнит смутно: празднующая 14-летие дочь стала копией Абдулова
15:05
Внебрачная дочь Николая Фоменко сделала громкое заявление
14:53
Ефим Шифрин убит горем: Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид?
14:31
Бывшая девушка Манукяна разбила бутылку о голову Бузовой: Отвали, дура
14:28
"В полотенчике после душа": Цыганова ошарашила похабной историей о Кобзоне
14:17
Молодая пассия отреагировала на известие о романе с Тимати
13:45
Принц Уильям тоскует по опозорившему королевскую семью Гарри
13:28
Рита Дакота рассказала о свадьбе и втором ребенке
13:20
Скончалась от рака: звезда "Дома-2" вышла на связь с ужасающими новостями
13:03
Эксперт Асафов высказался о возможности звонка Байдена Зеленскому усилить антироссийскую позицию в США
12:44
Леди Гага в дерзком мини показала ягодицы
12:43
Узнавшая о внушительном достоинстве Борисова оказалась у койки Солнцева в ночнушке
12:42
"Будто и не рожала": живот Ратаковски шокировал поклонников
12:34
Самойлова спустила на увеличение груди баснословную сумму
12:15
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
11:56
Зазвездившаяся Собчак плюнула на могилы родных
11:45
Савичева об оставленной без присмотра дочери: Очень волнительный момент
11:40
Бутылки горячительного и сигареты: бывшая жена Ефремова спивается в одиночестве
11:17
Лобода допустила фатальную ошибку: Не понимаю, что произошло
11:14
Профессор Соловей о неожиданном для Лукашенко процессе: В Москве размышляют о поддержке белорусской оппозиции
11:06
Обобрали и выкинули: оставшийся без покровительства любовник Алибасова не знает как дальше жить
10:56
Как Пугачева разрушила карьеру Цыгановой
10:37
"Страшная привычка": Шифрин раскрыл сенсационные подробности смерти Евдокимова
10:31
Так быстро? Заподозренный в изменах Бузовой Манунян показал новую пассию
09:15
Парни целовались у всех на виду: гей-вечеринка с участием красачика Лазарева потрясла Москву
08:10
Скупил весь магазин: Галкин завалил подарками наследников
06:06
Это любовь? Сын Плющенко и Рудковской оставил сердце юной фигуристке
04:01
Трубка истязала горло: Самойлова очнулась после опасной операции
02:00
"Детское лицо": поклонники не узнали помолодевшую Брежневу
23:59
Снова вместе? Ирину Шейк заметили с Брэдли Купером
21:58
Политолог Класковский: В Москве понимают, что Лукашенко осталось недолго
20:05
"Нам трудно принять": на Украине со скрипом в зубах признали Россию более свободной
19:38
Пушков высказался о падении Байдена на трапе: Ход времени неумолим
18:23
Наблюдавший за онкобольной Заворотнюк медик совершил самоубийство
17:45
Чехова показали без глянца: выкидыш у жены, измены и любовь на расстоянии
17:40
Собралась замуж? Бузова засветила помолвочное кольцо
17:08
"Нормальное женское желание": внучка Гурченко откровенно о романе с Шаляпиным
16:15
Вскрылись шокирующие данные об изнасиловании Легкоступовой перед смертью
16:07
"Бред Байдена чрезвычайно опасен": президент США напугал весь мир оскорблением Путина
15:51
Новый любовник? Кристину Асмус застукали в объятиях шикарного мужчины
15:45
"Берегите себя": госпитализированная Бузова обратилась к россиянам из больницы
15:08
"Она нереализована как женщина": Волочкова прошлась по завистливой Собчак
14:36
Лукашенко пообещал белорусам другого президента
14:15
Спасибо, что живой: Нагиев объявил о госпитализации Хрусталева
13:53
Звезда сериала "След" напала с ножом на инспектора в Москве
12:58
"Не тому досталась": хмельная Королева вывалила грудь на берегу океана
12:56
Случилось страшное? Сын Алибасова говорит об отце, как о покойнике
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Закрутившей новый роман Бузовой посоветовали пролечиться в психушке: Обсуждаю Кащенко
"Нормальное женское желание": внучка Гурченко откровенно о романе с Шаляпиным
Вскрылись шокирующие данные об изнасиловании Легкоступовой перед смертью
Политолог Класковский: В Москве понимают, что Лукашенко осталось недолго
Лукашенко перечислил "достойных кандидатов" в президенты Белоруссии
Познер назвал слова Байдена о Путине "колоссальной глупостью"
Шоу-бизнес
Шепелев поведал о судьбоносном событии в жизни сына покойной Фриске

Шепелев поведал о судьбоносном событии в жизни сына покойной Фриске

Сейчас Дмитрий Шепелев самостоятельно воспитывает 7-летнего сына Платона. Ребенок, родившийся в браке с Жанной Фриске, уже успел вдохновить своих родственников на серьезные свершения.
прочитано 105 раз

Телеведущий во многих интервью заявлял, что не желает делать из сына публичную персону. По словам звездного отца, мальчик должен жить в социальной среде, свободной от общественных слухов и домыслов.

ПО ТЕМЕ

Шепелев отказался делиться с публикой своим задом

 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Именно поэтому Дмитрий Шепелев так редко показывает отпрыска и лишь изредка делится его достижениями. Однако на этот раз он не смог промолчать. Журналист похвастался заметными успехами Платона. Похоже, что сын покойной Жанны Фриске профессионально занимается теннисом.

"Я думаю, что через несколько лет это покажется мелочью, но я сейчас такой гордый, вы себе даже не представляете. Первое место Платон Шепелев!", – высказался Дмитрий.

Напомним, что впервые призовое место мальчик завоевал еще осенью прошлого года. Телеведущий лично обнародовал фотографии, сделанные на турнире и продемонстрировал бронзовую медаль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Дмитрий Шепелев заверил, что сын самостоятельно добивается успеха. Выяснилось, что дедушка мальчика настаивал на использовании связей и "организации" победы. Сам же журналист выступил категорически против данной идеи.

Пасынок Жанны Фриске крайне способный и целеустремленный. Звездный отец уверен, что Платон со всем справится без медвежьих услуг и всевозможных советов влиятельных родственников.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2021, 16:46 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шепелев представил новую пассию

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Берегите себя": госпитализированная Бузова обратилась к россиянам из больницы

Звезда сделала тревожное признание
Сериалы

Звезда сериала "След" напала с ножом на инспектора в Москве

Актер угрожал убийством сотруднику ВАИ
Шоу-бизнес

Спасибо, что живой: Нагиев объявил о госпитализации Хрусталева

Шоумен раскрыл правду о коллеге
Шоу-бизнес

"Нежные прикосновения лечат": Диму Билана заметили с больным ВИЧ другом

Певец перестал скрывать своих чувств

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+