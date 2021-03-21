Шепелев поведал о судьбоносном событии в жизни сына покойной Фриске

Телеведущий во многих интервью заявлял, что не желает делать из сына публичную персону. По словам звездного отца, мальчик должен жить в социальной среде, свободной от общественных слухов и домыслов.
Именно поэтому Дмитрий Шепелев так редко показывает отпрыска и лишь изредка делится его достижениями. Однако на этот раз он не смог промолчать. Журналист похвастался заметными успехами Платона. Похоже, что сын покойной Жанны Фриске профессионально занимается теннисом.
"Я думаю, что через несколько лет это покажется мелочью, но я сейчас такой гордый, вы себе даже не представляете. Первое место Платон Шепелев!", – высказался Дмитрий.
Напомним, что впервые призовое место мальчик завоевал еще осенью прошлого года. Телеведущий лично обнародовал фотографии, сделанные на турнире и продемонстрировал бронзовую медаль.
Дмитрий Шепелев заверил, что сын самостоятельно добивается успеха. Выяснилось, что дедушка мальчика настаивал на использовании связей и "организации" победы. Сам же журналист выступил категорически против данной идеи.
Пасынок Жанны Фриске крайне способный и целеустремленный. Звездный отец уверен, что Платон со всем справится без медвежьих услуг и всевозможных советов влиятельных родственников.
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