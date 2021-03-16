Шепелев отказался делиться с публикой своим задом

Дмитрию Шепелеву поступило неожиданное предложение о сотрудничестве. Шоумен признался, что подобное с ним впервые.



Телеведущий описал ситуацию в "сторис" своего инстаграм-аккаунта. К нему обратилась девушка по имени Елизавета, которая представляет один из холдингов.

Она объяснила, что их компания открыла банный комплекс. Дмитрию Шепелеву предложили сотрудничество на бартерной основе с приглашением попариться в бане.

Взамен же Елизавета констатировала, что холдинг хочет получить от шоумена пост или серию в "Сторис". Ведущий оказался не готов к такому повороту – выставлять пятую точку на публичное обозрение.

"Ну а что, помоюсь по бартеру, такого еще не было", – иронично высказался он. Также Дмитрий Шепелев отметил, что все же "Сторис" в простыне и с листом на попе – это не для него.

Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрий Шепелев потерял работу из-за закрытия его шоу "Ты как я" по причине низких рейтингов. Сразу после этого он провалил кастинг. При этом сам телеведущий заверил, что с работой у него все в порядке.

