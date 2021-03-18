Восстановили отношения: Виктор Дробыш похвастался сыновьями-красавцами от первого брака

Композитор и музыкальный продюсер – многодетный папа. Первая супруга, поэтесса Елена Стюф, подарила Виктору Дробышу двоих отпрысков – Валерия и Ивана. Вторая жена, Татьяна Дробыш, родила знаменитости дочь Лидию и сына Даниила.

Впервые Виктор Дробыш отправился в ЗАГС в 20-летнем возрасте. После свадьбы композитор и его новоиспеченная супруга Елена Стюф перебрались в Хельсинки. В Финляндии проживали родственники поэтессы.

Вскоре Виктор и Елена впервые стали родителями – на свет появился сын пары Валерий. Новоиспеченный отец Дробыш активно занимался собственной карьерой, а супруга во всем его поддерживала. Елена писала стихи к музыке Виктора. В 1999 году в семье произошло пополнение – родился еще один ребенок, Иван.

Появление новорожденного не способствовало укреплению брака Дробыша и Стюф. У супругов к тому моменту накопилось много обид и претензий друг к другу. Когда Ивану был всего год, Виктора пригласили работать в Москву. Переезд Дробыша в Россию поставил жирную точку на его отношениях с женой. Композитор и поэтесса оформили развод в 2004 году.

После отъезда Виктор Дробыш редко видел сыновей, которые остались жить с матерью. Сегодня продюсер жалеет, что не уделял отпрыскам достаточного внимания. Отметим, что бывшая жена никогда не препятствовала общению композитора с наследниками.

Какое-то время Виктор не мог наладить отношения с первенцем. Тогда Валерий начал встречаться с артисткой продюсерского центра отца – участницей "Фабрики звезд" Александрой Гурковой. Дробыш не был против этого романа до тех пор, пока Гуркова не забеременела. Весть о скором появлении внука вывела продюсера из себя, он тут же прекратил сотрудничество с потенциальной невесткой.

Решение сына переехать в Россию и жениться не встретило понимания в душе Дробыша. Композитор считал, что отпрыск слишком молод, чтобы взять ответственность за жену и ребенка. Виктор отказался материально обеспечивать сына и невестку.

Отметим, что переживания Виктора Дробыша за первенца оказались напрасными. Валерий смог неплохо устроится в жизни, став композитором. С женой Александрой он воспитывает троих детей. Сегодня Виктор и его отпрыск восстановили отношения.

Второй сын Виктора Дробыша от Елены Стюф в минувшем году отметил 21-й день рождения. Иван также связал свою жизнь с музыкой – является барабанщиком в коллективе "Stereo Liza". Наследник продюсера остался Финляндии. Иван не любит делиться подробностями личной жизни.

В личном микроблоге Виктор Дробыш показал свежее фото с детьми от первого брака. Продюсер признался, что с удовольствием наблюдает за тем, как из его мальчиков выросли красивые и умные мужчины.