Понты: разочарованный Дробыш пристыдил Баскова

Виктор рассказал о самых достойных, на его взгляд, представителях отечественной эстрады. Также он упомянул, что долгое время его беспокоит один вопрос.

Дробыш никак не может понять, в какой момент шоу-бизнес настолько утратил свою искренность. Он подчеркнул, что своего рода иконой для него всегда был рок-музыкант Игорь Романов. По мнению композитора, он всегда был сдержанным и вел себя достойно.

Виктор вспомнил, что раньше само понятие "артист" было совершенно другим. В нем присутствовала частичка волшебства, но артист просто не мог быть очень богат. Знаменитости старались быть ближе к народу и спокойно ездили на метро. Теперь все изменилось.

Композитор привел в пример Николая Баскова. Он отметил, что его поражает до глубины души, когда он приезжает на премию и видит там огромный лимузин, за которым бегут охранники. Ему в голову сразу приходит мысль, кто же такой значимый мог прибыть, а оказывается, что это Басков. "Такое ощущение, что за ним бегут террористы с бомбой", – высказался Виктор.

Заслуженный артист России подчеркнул, что, к счастью, в наше время существуют достойные люди. Среди артистов, работа с которыми дается ему легко и приятно, он назвал Валерию, Стас Пьеху и Григория Лепса. По словам Дробыша, они – именно те люди, для которых творчество стоит выше любых понтов.



Виктор Дробыш рассказал, что раньше порог вхождения в профессию был сильно выше. Теперь же каждый желающий может разобраться и создать то, что он хочет на компьютере за короткий срок. Композитор не считает, что это плохо. Однако для него это совершенно новый вектор развития шоу-бизнеса.

