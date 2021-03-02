Понты: разочарованный Дробыш пристыдил Баскова

Дробыш никак не может понять, в какой момент шоу-бизнес настолько утратил свою искренность. Он подчеркнул, что своего рода иконой для него всегда был рок-музыкант Игорь Романов. По мнению композитора, он всегда был сдержанным и вел себя достойно.
Виктор вспомнил, что раньше само понятие "артист" было совершенно другим. В нем присутствовала частичка волшебства, но артист просто не мог быть очень богат. Знаменитости старались быть ближе к народу и спокойно ездили на метро. Теперь все изменилось.
Композитор привел в пример Николая Баскова. Он отметил, что его поражает до глубины души, когда он приезжает на премию и видит там огромный лимузин, за которым бегут охранники. Ему в голову сразу приходит мысль, кто же такой значимый мог прибыть, а оказывается, что это Басков. "Такое ощущение, что за ним бегут террористы с бомбой", – высказался Виктор.
Заслуженный артист России подчеркнул, что, к счастью, в наше время существуют достойные люди. Среди артистов, работа с которыми дается ему легко и приятно, он назвал Валерию, Стас Пьеху и Григория Лепса. По словам Дробыша, они – именно те люди, для которых творчество стоит выше любых понтов.
Виктор Дробыш рассказал, что раньше порог вхождения в профессию был сильно выше. Теперь же каждый желающий может разобраться и создать то, что он хочет на компьютере за короткий срок. Композитор не считает, что это плохо. Однако для него это совершенно новый вектор развития шоу-бизнеса.
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