Басков подарил 20 тысяч долларов заклятому врагу

В прошлом отношения Отара Кушанашвили и Николая Баскова были не самыми лучшими. Журналист часто публиковал о певце материалы критического содержания, на что артист реагировал возмущением и негативом. Золотой голос российской эстрады считал, что Отар Кушанашвили является его врагом, но не хотел иметь с ним раздора. Поэтому Николай Басков решил сделать неприятелю денежный подарок, который пришелся весьма кстати, так как телеведущий испытывал финансовые трудности.
В то время Отар Кушанашвили потерял отца, а материальное положение не позволяло ему похоронить близкого человека без неудобств. Николай Басков узнал от Леры Кудрявцевой, что его недруг нуждается в деньгах и решил помочь. Артист отправил на встречу с журналистом свое доверенное лицо. Возле пивного ресторана представитель певца передал Отару Кушанашвили 20 тысяч долларов, хотя журналисту требовалось гораздо меньше средств.
С тех пор телеведущий вспоминает Николая Баскова добрыми словами. Поступок певца тронул его до глубины души. Мужчина бесконечно благодарен бывшему врагу за оказанную поддержку и очень рад, что смог с ним помириться. Отар Кушанашвили уверен — не нужно составлять мнение о человеке, не узнав его достаточно хорошо.
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