Сябитова вылила ушат грязи на кумира молодежи

По словам ведущей, общение с Моргенштерном ее очень разочаровало. Более того, она в ужасе от того, что эпатажный гость является кумиром современной молодежи. Он позволял себе в прямом эфире отпускать резкие высказывания и критиковать ведущих шоу.
Роза Сябитова высказалась, что артист – это олицетворение будущего. Сваха добавила, что у Алишера нет ни образования, ни вкуса. Зато имеются некоторые психические отклонения. Шокировал и тот факт, что Моргенштерн публично опозорился на съемках, забыв слова собственной песни. На площадке "Давай поженимся" он вел себя "вызывающе и странно".
"Любой психиатр найдет массу симптомов в отношении его психического здоровья. Это очевидно. Человек на протяжении всей программы постоянно причесывался, расческу из рук не выпускал", – рассказала Сябитова.
Какие бы фрики не посещали студию телепрограммы, стойкие ведущие отказывались комментировать происходящее. Похоже, что Алишер окончательно довел Розу, раз она решилась на откровенный диалог с журналистами.
Ранее сообщалось о скором отцовстве Моргенштерна. Девушка рэпера Дилара опубликовала в личном блоге трогательное фото. На снимке музыкант нежно прижимается к ее животу. Эмодзи-символ с изображением семьи с ребенком тут же дал поклонникам повод думать о пополнение в семье исполнителя.
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