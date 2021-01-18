Сябитова вылила ушат грязи на кумира молодежи

Молодой человек стал одним из самых скандальных участников телепрограммы. Главная сваха страны была шокирована поведением исполнителя. Роза Сябитова не смогла сдержать эмоций после встречи с модным рэпером.

По словам ведущей, общение с Моргенштерном ее очень разочаровало. Более того, она в ужасе от того, что эпатажный гость является кумиром современной молодежи. Он позволял себе в прямом эфире отпускать резкие высказывания и критиковать ведущих шоу.

Роза Сябитова высказалась, что артист – это олицетворение будущего. Сваха добавила, что у Алишера нет ни образования, ни вкуса. Зато имеются некоторые психические отклонения. Шокировал и тот факт, что Моргенштерн публично опозорился на съемках, забыв слова собственной песни. На площадке "Давай поженимся" он вел себя "вызывающе и странно".

"Любой психиатр найдет массу симптомов в отношении его психического здоровья. Это очевидно. Человек на протяжении всей программы постоянно причесывался, расческу из рук не выпускал", – рассказала Сябитова.

Какие бы фрики не посещали студию телепрограммы, стойкие ведущие отказывались комментировать происходящее. Похоже, что Алишер окончательно довел Розу, раз она решилась на откровенный диалог с журналистами.

Ранее сообщалось о скором отцовстве Моргенштерна. Девушка рэпера Дилара опубликовала в личном блоге трогательное фото. На снимке музыкант нежно прижимается к ее животу. Эмодзи-символ с изображением семьи с ребенком тут же дал поклонникам повод думать о пополнение в семье исполнителя.