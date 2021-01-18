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Шоу-бизнес Сябитова вылила ушат грязи на кумира молодежи

Сябитова вылила ушат грязи на кумира молодежи

Роза Сябитова. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Молодой человек стал одним из самых скандальных участников телепрограммы. Главная сваха страны была шокирована поведением исполнителя. Роза Сябитова не смогла сдержать эмоций после встречи с модным рэпером.

По словам ведущей, общение с Моргенштерном ее очень разочаровало. Более того, она в ужасе от того, что эпатажный гость является кумиром современной молодежи. Он позволял себе в прямом эфире отпускать резкие высказывания и критиковать ведущих шоу.

Роза Сябитова высказалась, что артист – это олицетворение будущего. Сваха добавила, что у Алишера нет ни образования, ни вкуса. Зато имеются некоторые психические отклонения. Шокировал и тот факт, что Моргенштерн публично опозорился на съемках, забыв слова собственной песни. На площадке "Давай поженимся" он вел себя "вызывающе и странно".

"Любой психиатр найдет массу симптомов в отношении его психического здоровья. Это очевидно. Человек на протяжении всей программы постоянно причесывался, расческу из рук не выпускал", – рассказала Сябитова.

Какие бы фрики не посещали студию телепрограммы, стойкие ведущие отказывались комментировать происходящее. Похоже, что Алишер окончательно довел Розу, раз она решилась на откровенный диалог с журналистами.

Ранее сообщалось о скором отцовстве Моргенштерна. Девушка рэпера Дилара опубликовала в личном блоге трогательное фото. На снимке музыкант нежно прижимается к ее животу. Эмодзи-символ с изображением семьи с ребенком тут же дал поклонникам повод думать о пополнение в семье исполнителя.

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Автор:
18 января 2021, 06:17
Источник: Собеседник.RU ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Роза, не очень к лицу Вам, человеку, который должен быть наставником молодых, давать им полезные советы , откровенно высмеивать и глумиться над молодым парнем. Даже если он Вам не нравится. Парень пришёл с хорошими мыслями, в положительном настроении, а Вы, взрослая женщина, так не по-доброму с ним обошлись. Он не преступник, никого не обижает. Идите в колонию для юных преступников и убийц и там перед Вами откроется непаханое поле работы. А Моргенштерн добился своим трудом популярности. Не замечен в криминале, в скандалах. Оставьте его в покое. Займитесь своей семьей.
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