"Почти приятно": неизвестный богач предложил замужней Собчак секс за баснословную сумму

Поклонник обратился к Ксении Собчак с неприличной просьбой. Мужчина оценил интим с 39-летней телеведущей в десять тысяч долларов.

Сладострастный воздыхатель нашел ее через агента, интересуясь возможностью познакомиться со звездой поближе. То, что Ксения Собчак замужем, ему наплевать.



Предприниматель был даже готов повысить цену за секс, если ему все понравится. Знаменитость от души посмеялась над таким неожиданным предложением. При этом теледива отметила, что в свои далеко не юные годы ей "почти приятно", что мужчины так ее оценивают.

В Сети же посчитали, что предложение выглядит очень скромным, поскольку со многими звездами, занимающимися эскортом, стоимость секса стартует от 15 тысяч долларов.

Как писали "Дни.ру", ранее Ксения Собчак рассказывала о своей бурной молодости и элитных вечеринках. Журналистка всегда подчеркивает, что сейчас она старается вести здоровый образ жизни. Но, если вдруг ей хочется выпить бокал шампанского или выкурить сигарету, она это делает.

Три года назад звезда выступила за легализацию марихуаны в России. Она считает странным разрешать народу пить водку, но не позволять растительные наркотики.

