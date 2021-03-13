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"Почти приятно": неизвестный богач предложил замужней Собчак секс за баснословную сумму

"Почти приятно": неизвестный богач предложил замужней Собчак секс за баснословную сумму

Поклонник обратился к Ксении Собчак с неприличной просьбой. Мужчина оценил интим с 39-летней телеведущей в десять тысяч долларов.

Продолжение: С граблями на голове: внешний вид Ксении Собчак вызвал оторопь
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Сладострастный воздыхатель нашел ее через агента, интересуясь возможностью познакомиться со звездой поближе. То, что Ксения Собчак замужем, ему наплевать.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Предприниматель был даже готов повысить цену за секс, если ему все понравится. Знаменитость от души посмеялась над таким неожиданным предложением. При этом теледива отметила, что в свои далеко не юные годы ей "почти приятно", что мужчины так ее оценивают.

В Сети же посчитали, что предложение выглядит очень скромным, поскольку со многими звездами, занимающимися эскортом, стоимость секса стартует от 15 тысяч долларов.

Как писали "Дни.ру", ранее Ксения Собчак рассказывала о своей бурной молодости и элитных вечеринках. Журналистка всегда подчеркивает, что сейчас она старается вести здоровый образ жизни. Но, если вдруг ей хочется выпить бокал шампанского или выкурить сигарету, она это делает.

Три года назад звезда выступила за легализацию марихуаны в России. Она считает странным разрешать народу пить водку, но не позволять растительные наркотики.

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Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com/
Автор: 13 марта 2021, 14:52 Источник: Телеграм-канал "Кровавая барыня" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость640490
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Бабки Собчак ненужны
Царь Орион
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Ксения, вас дешево оценили. Набивайте цену до миллиона.
Гость646726
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Это сколько же надо выпить,чтоб решиться на секс с этой затасканной грязью.От нее же воняет,несмотря на дорогие шмотки.Мужик,похоже,совсем себя не уважает.Или нормальные не дают ему.
Гость642103
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Как можно такие вещи писать .Фуууууу противно читать,видимо это Собчак не оскарбляет !!!
Гость646500
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Какой секс с этой собчак страхота если только одеялом закрыть морду ее.молчала бы.
Гость641211
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Собчак-враг России!
..Прекратите писать о ней!
Гость640490
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Отдерет эту <цензура>...ку, и <цензура> забудет
1

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