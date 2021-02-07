Дети Пугачевой и Галкина раздали еду и алкоголь жителям деревни

Максим Галкин и Алла Пугачева уже давно живут в особняке в деревне Грязь. По сравнению с другими жилищами, находящимися в населенном пункте, дом артистов выглядит как настоящий замок. Несмотря на звездный статус, юморист и певица стараются поддерживать соседские отношения с живущими в деревне людьми.
Например, в эти новогодние праздники Галкин и Пугачева отправили своих семилетних детей разносить подарки. Как поведала одна из жительниц населенного пункта, Лиза и Гарри вручили соседям продукты, шампанское и конфеты. "Дай Бог им здоровья", – сказала женщина в передаче "Ты не поверишь!".
Напомним, в прошлом году дети Галкина и Пугачевой пошли в первый класс. Юморист не раз показывал, как Лиза и Гарри собираются в школу. Также счастливый отец рассказывал о внеклассных досугах наследников. Сын и дочь артистов изучают иностранные языки и учатся играть на музыкальных инструментах.
Ранее Максим Галкин опубликовал видео, на котором запечатлены Лиза и Гарри за рулем. Супруг Аллы Пугачевой преподнес детям дорогостоящий подарок – большую игрушечную машину. Кадры заставили поклонников умилиться.
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