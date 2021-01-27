"Бутузики": Галкин показал маленьких детей за рулем

На кадрах Лиза и Гарри осваивают большую игрушечную машину. Параллельно дети ведут увлекательнейшую беседу: "Моя машина большая, твоя тоже большая", – заявляет сын пародиста, а затем говорит сестре: "А давай скорость наберем?", но Лиза оказывается против таких решительных действий. После они выходят из машины, Гарри помогает девочке выбраться и подает руку. Лиза благодарно обнимает его и целует в щеку.
Артист сообщил, что видео было записано четыре года назад. Восхищенные подписчики осыпали звездных наследников комплиментами: "Отличное воспитание у детей. Дай Бог всего", "Какие милые. Гарри – джентельмен", "Зайчики самые добрые, воспитанные, умненькие", "Какие они классные! Всегда любуюсь, как родными", "Такие бутузики", "Сладкие, ваши копии", – оставляли трогательные комментарии пользователи.
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