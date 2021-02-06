"Земля пусть будет пухом!": Садальский обнародовал печальные детали смерти возлюбленной Высоцкого

Станислав Садальский опубликовал пост в память о Татьяне Иваненко – возлюбленной Владимира Высоцкого. На днях женщину нашли мертвой.

Артист разместил в инстаграм-канале коллаж из фотографий Татьяны Иваненко, а также написал пронзительный текст об этой удивительной возлюбленной Владимира Высоцкого. Таким образом Станислав Садальский распространил в Сети информацию о шокирующих деталях кончины женщины: ее тело обнаружили в квартире через пять дней после смерти. 79-летняя подруга Владимира Высоцкого ушла из жизни в полном одиночестве.

По словам Станислава Садальского, в молодости Татьяна Иваненко была в числе самых красивых представительниц прекрасного пола. Артист отметил, что после смерти Владимира Высоцкого женщина отказывалась давать интервью и унесла с собой тайну романтических отношений с великим бардом. Актер предложил фанатам порассуждать о взаимоотношениях Татьяны и Владимира, обращая внимание на стихотворение "Как все, как это было...", которое Высоцкий посвятил своей избраннице из театра на Таганке.

Пост артиста привлек внимание пользователей Сети. "Очень жаль! Красивая была женщина.", "Какая красивая девушка и какая же беспощадная жизнь! Старость– это грустное послесловие жизни...", "Красивая очень! Земля пусть будет пухом!", " Наверно, самая красивая из тех, что были у него, и самая несчастная. Но гордая и достойная", – написали комментаторы к публикации Станислава Садальского.