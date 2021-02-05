Страшная смерть: тело любовницы Высоцкого несколько дней пролежало в пустой квартире

Пока неизвестно, кто обнаружил тело покойной, так как женщина долгое время жила одна. Последние годы актриса боролась с онкологией и не могла ходить. По некоторым данным, артистка умерла около недели назад, и все это время труп пролежал в пустой квартире.
Татьяна Иваненко была актрисой и работала в Театре на Таганке. Отношения с Владимиром Высоцким у нее начались в конце 60-х, а через несколько лет она родила дочь Настю. Правда, доподлинно неизвестно, кто является отцом девочки, так как в свидетельстве о рождении артистка не стала указывать его имя. Коллеги подозревают, что Анастасия – тайная дочь Высоцкого.
Напомним, некоторое время назад в прессу просочились снимки предполагаемой внучки актера. Дочь Татьяны Иваненко повторила судьбу матери – она так и не вышла замуж за любимого мужчину, однако родила от него ребенка. Сейчас Арине Сахаровой 22 года, и многие считают, что девушка унаследовала все самое лучшее от своих именитых предков.
Она периодически делится фотографиями в личном блоге. Со снимков на поклонников смотрит породистая красавица с точеными чертами лица. "Вся в дедушку", – уверены подписчики.
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