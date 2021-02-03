"Он тянет ниточки жизни Аллы": Пугачева теряет силы из-за связи с покойником

Не секрет, что в последнее время Алла Пугачева жаловалась на здоровье. Парапсихолог Наталья Федосеенко высказала неожиданную версию того, что происходит с 71-летней певицей.

Не так давно звезда призналась, что стремительно стареет. Она отмечала, что ее организм дает сбой: трудно дышать и ходить.

По словам парапсихолога, Алле Пугачевой действительно с каждым днем становится все тяжелее. Федосеенко считает, что у звезды явная проблема с щитовидной железой и беспокоит спина. И проблемы, по мнению эксперта, будут усугубляться.

При этом парапсихолог уверяет: организм певицы дает сбой не только из-за возраста. Она полагает, что уже долгие годы на Аллу Пугачеву идет атака потусторонних сил. "Рядом с Пугачевой стоит мужчина, давно ушедший в мир иной. Он тянет ниточки жизни Аллы", – заявил Федосеенко.

Из-за того, что его сущность подпитывается от энергоследа артистки, у Аллы Пугачевой часто случаются депрессии, безосновательные нервные срывы, головные боли и мысли о смерти, уверена парапсихолог. Федосеенко рекомендовала знаменитости обратиться к специалисту, который бы разорвал ее связь с покойником.

Высказалась эксперт и об отношениях звезды с Максимом Галкиным. По словам парапсихолога, Примадонна всегда была самоуверенной и властолюбивой женщиной, ей не свойственна мягкость и покладистость, присущая представительницам слабого пола. Единственным, кому певица прощает почти все, является муж-юморист.

Федосеенко отметила, что в быту шоумен во всем устраивает жену. Она добавила, что им комфортно вместе. Впрочем, супружеские разногласия между Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным все же случаются. Они, по словам парапсихолога, происходят на бытовой почве и из-за взаимной ревности.