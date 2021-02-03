"Заживо похоронить в могиле": Сябитова предрекла незавидную участь "разведенкам" с детьми

Артистка предрекла незавидную участь невестам с детьми и считает, что это нормально, ведь жениху проще родить своих наследников, чем мириться с ревностью малышей к матери или бороться за внимание с родным отцом. "Ни к чему и истерики жены, подозревающей его в предвзятости к чужому ребенку", – говорит Роза Сябитова.
При этом ведущая шоу "Давай поженимся" привела примеры из истории, когда парни, наоборот, с большой охотой брали себе девушек "с прицепом". По ее словам, если у невесты уже был малыш, это гарантировало, что она точно не бесплодна.
Правда, как отметила артистка, цена брака в таком случае была высокой, ведь после свадьбы женщина лишалась всех девичьих привилегий, а после смерти мужа ее часто ждало наказание. "Если он умирал, вдову могли живьем сжечь в погребальном костре или заживо похоронить в могиле", – говорит знаменитость.
Поклонники напомнили Розе Сябитовой, что ее сын живет с женщиной, у которой двое детей. Звезда парировала, что наследник именно живет, но не женится, и это важно. По словам артистки, Денис хочет сначала заработать на квартиру, а уже потом думать о браке. Также мужчина мечтает о собственных наследниках.
При этом телесваха отметила, что как женщина, у которой есть дочь, такую позицию мужчин не поддерживает, но как мама сына – вполне понимает. Сябитова заявила, что поклонники могут на нее обижаться сколько угодно, но она мать, и этим все сказано. Впрочем, артистка считает, что брак должен в любом случае заключаться между людьми в равном положении.
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