"Целовали руки": Петросяна внезапно сравнили с папой римским

Сообщается, что эксперты оценили активы бывших супругов приблизительно в полтора миллиарда рублей, не считая еще двух миллиардов, хранящихся на банковских счетах. Для того, чтобы завершить начатое, Евгений Ваганович нанял известного звездного адвоката Сергея Жорина. Степаненко, в свою очередь, попросила помочь ей Елену Забралову, за плечами которой 30 лет прокурорской деятельности. В прошлом году юрист уже помогла Елене Григорьевне не допустить вмешательства бывшего мужа в оценку имущества.
Сценарист Александр Адабашьян был искренне удивлен, когда услышал сумму, которую долгое время делит звездная пара. Он заявил, что не боится ни юмористов, ни их адвокатов и резко отметил, что успех таких "посредственных" артистов кажется ему печальным. Александр подчеркнул. что однажды попытался посмотреть программу, но все, начиная от выступления и заканчивая реакцией зрителей, показалось ему искусственным.
Адабашьян заметил, что поклонники "едва ли не целовали юмористу руки", и сравнил его с папой римским. Однако, несмотря на общее негодование, он не обвиняет пару в нечестности. Сценарист просто искренне огорчен, что в наше время такая "пошлость" вошла в обиход и приносит круглые суммы.
Прокомментировал ситуацию и Лев Лещенко. Он убежден, что бывшим возлюбленным стоило спокойно решить все вопросы между собой и прийти к консенсусу. Артист не понимает, зачем бывшие супруги выставили бюджеты и отношения напоказ.
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