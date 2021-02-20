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"Целовали руки": Петросяна внезапно сравнили с папой римским

"Целовали руки": Петросяна внезапно сравнили с папой римским

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Елена Степаненко и Евгений Петросян уже долгие годы не могут разрешить конфликт, связанный с разделом совместно нажитого имущества. В ближайшее время суд поставит жирную точку в этой затянувшейся истории.
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Сообщается, что эксперты оценили активы бывших супругов приблизительно в полтора миллиарда рублей, не считая еще двух миллиардов, хранящихся на банковских счетах. Для того, чтобы завершить начатое, Евгений Ваганович нанял известного звездного адвоката Сергея Жорина. Степаненко, в свою очередь, попросила помочь ей Елену Забралову, за плечами которой 30 лет прокурорской деятельности. В прошлом году юрист уже помогла Елене Григорьевне не допустить вмешательства бывшего мужа в оценку имущества.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Сценарист Александр Адабашьян был искренне удивлен, когда услышал сумму, которую долгое время делит звездная пара. Он заявил, что не боится ни юмористов, ни их адвокатов и резко отметил, что успех таких "посредственных" артистов кажется ему печальным. Александр подчеркнул. что однажды попытался посмотреть программу, но все, начиная от выступления и заканчивая реакцией зрителей, показалось ему искусственным.

Адабашьян заметил, что поклонники "едва ли не целовали юмористу руки", и сравнил его с папой римским. Однако, несмотря на общее негодование, он не обвиняет пару в нечестности. Сценарист просто искренне огорчен, что в наше время такая "пошлость" вошла в обиход и приносит круглые суммы.

Прокомментировал ситуацию и Лев Лещенко. Он убежден, что бывшим возлюбленным стоило спокойно решить все вопросы между собой и прийти к консенсусу. Артист не понимает, зачем бывшие супруги выставили бюджеты и отношения напоказ.

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Автор: 20 февраля 2021, 10:30 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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