"Год шел за два": экс-супруга рассказала о пьянках и гулянках Ефремова

Бывшая жена Михаила Ефремова раскрыла подробности жизни с коллегой. Евгения Добровольская заявила, что актер ее уничтожал.

По словам артистки, брак со звездой театра и кино был полон страстей. Безумства актера иногда были за гранью.

У знаменитости с Михаилом Ефремовым есть общий сын Николай. Поначалу, как поведала Добровольская, они с артистом понимали друг друга, были одним целым. Между актерами вспыхнула любовь. Они работали вместе, а потом шли в ресторан.

Теперь артистки полагает, что партнерство по сцене они могли принять за большое чувство. Когда пара стала жить вместе, раскрылись неприятные стороны характера Михаила Ефремова. Артист пил, и их дом часто был полон друзей.

Евгения Добровольская составляла мужу компанию в посиделках со спиртным. Жизнь с коллегой звезда назвала сумасшедшей. По ее словам, с ним "год шел за два". Актрисе частенько приходилось бывать в милиции из-за бытовых конфликтов с известным супругом.

Брак дал трещину, но Евгения Добровольская долго не уходила от Михаила Ефремова. В какой-то момент она осознала, что отношения с артистом ее морально уничтожают.

Разойдясь с актером, она поняла, что очень рада своему решению. Даже после расставания актеры хорошо общались и вместе работали.

Узнав о жутком ДТП, которое Михаил Ефремов устроил летом прошлого года, Евгения Добровольская ощутила, что это просто конец света. Артистке жаль бывшего мужа, который стал жертвой своего пристрастия к алкоголю.