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"Мне очень стыдно": осужденный Ефремов признал свою вину

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист обратился к Александру Добровинскому. Он принес извинения за недостойной поведение в суде и грубые высказывания в адрес адвоката.
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Актер написал юристу письмо. Отметим, Добровинский представлял интересы потерпевших в суде. В послании Михаил Олегович заявил, что он взрослый человек, который должен отвечать за свои поступки, а потому не имел никакого морального права вести себя подобным образом. "Мне очень стыдно", – подчеркнул артист. Он указал, что приносит свои глубочайшие извинения и просит не держать на него зла.

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Добровинский оценил порыв актера. Юрист написал, что уважает артиста за то, что он сумел публично признать свои ошибки. Адвокат сообщил, что не имел ничего против актера, просто выполнял свою работу, передает Пятый канал. Он заявил, что если бы тогда в зале суда Ефремов придерживался бы такой позиции, то ситуация разворачивалась бы иначе.

Юрист подчеркнул, что сожалеет о случившемся. Он пожелал Ефремову удачи, а также написал, что если актеру понадобится помощь, он готов ее оказать.

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Ефремов уже адаптировался к новой обстановке. К нему все относятся с уважением и называют "дядя Миша". Самым непростым для артиста оказалось привыкнуть к режиму дня. Ранние подъемы давались ему тяжело. Сейчас Михаил Ефремов каждый день звонит жене, а также переписывается с друзьями.

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Автор: 12 февраля 2021, 16:34 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

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