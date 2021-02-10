Лжесвидетель сделал громкое заявление о деле Ефремова

Один из троих свидетелей, которые выступали в защиту Михаила Ефремова в суде, оправдался за свои слова в суде. Повестку Тевану Бадасяну прислали еще два месяца назад, но почему-то по месту прописки – в Астрахань, хотя он говорил, что давно проживает в Москве.



Допрос был назначен на 5 декабря, но из-за путаницы мужчина узнал о нем лишь 12-го числа. Следственные действия в итоге перенесли на январь, а также вскоре по неизвестной причине поменяли следователя.

Примечательно, что адвоката для сопровождения на нынешних разбирательствах мужчине предоставил экс-защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Теван Бадасян отметил, что никаких денег за показания не получал.

По словам мужчины, он сам вышел на Пашаева через одного блогера, так как хотел рассказать о том, что видел, как незадолго до аварии на заднее сиденье авто Михаила Ефремова садился другой человек. При этом он добавил, что в отличие от других не утверждал, что актер не сидел за рулем.

Лжесвидетель добавил, что очной ставки у него с Михаилом Ефремовым пока не было назначено. Напомним, на днях актера этапировали из колонии в Москву для участия в новом расследовании: на этот раз речь о лжесвидетелях, которые в суде утверждали, что актер не сидел за рулем.

Как писали "Дни.ру", Михаил Ефремов в белгородской колонии уже успел выйти на работу в швейный цех. Однако на днях актера снова привезли в московский СИЗО "Водник". Там он пробудет до двух месяцев.