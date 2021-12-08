"Любовница появилась": Макеева устроила мужу подлянку

39-летняя Анастасия Макеева спровоцировала мужа на измену.

После очередного замужества Анастасия Макеева не смогла уйти в тень. Сначала она давала о себе знать самим фактом свадьбы, потом скандалами на телевидении, а теперь в ход пошли слова об изменах супруга.

Непонятно зачем, артистка опубликовала кадр с молодой девушкой, которую с иронией назвала "любовницей" своего избранника Романа Малькова. Благоверный актрисы до этого никаких подозрений в изменах не вызывал. Такой публикацией Анастасия Макеева устроила мужу подлянку – еще один необоснованный удар по репутации.

Народ поинтересовался у звезды, что за особу она представила публике и как улыбчивая девушка связана с ее семьей. Анастасия Макеева ответила фанатам загадками и потехами. В итоге выяснилось, что это некая подруга, которая управляет бизнесом и воспитывает детей.



"Ну, у нас любовница появилась", "Я бы сама от такой красотки не отказалась", "Губа не дура", "Да мы давно в сказке", — заявила фанатам артистка.

Звезду предупредили, что в каждой шутке есть доля правды, но она не восприняла это всерьез. Подобным юмором Анастасия Макеева буквально спровоцировала мужа на измены. Не исключено, что Роман Мальков задумается о роли ловеласа и действительно закрутит тайный роман на стороне.