"Не дают представлять доказательства": проколовшийся на "пропаганде наркотиков" Моргенштерн снова влип

Соответствующий протокол об административном нарушении в отношении ООО "Раймс мьюзик" поступил в один из столичных судов в начале ноября. Пока рэпер Моргенштерн и его адвокат официально не ознакомлены с документом.
Пропаганда наркотиков может присутствовать в
клипах "Виски на завтрак" Алишера Моргенштерна и Hello Kitty Элджея. Если нарушение
подтвердится, компании грозит штраф от одного до 1,5 миллионов рублей или
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Сергей Жорин заявил, что как только он и его подзащитный ознакомятся с претензией, то сформируют свою позицию. Адвокат выразил надежду на объективное разбирательство в суде. Он добавил, что за полгода было инициировано более десяти подобных дел.
Юрист напомнил, что одно из них для Алишера Моргенштерна закончилось штрафом в размере ста тысяч рублей. Остальные же были прекращены в результате установления отрицания пропаганды, сообщает РИА ФАН. Жорин пришел к выводу, что там, где присутствует повышенное внимание и со стороны общественности, и со стороны силовых ведомств — там им "не особо дают представлять доказательства".
Напомним, недавно Алишер Моргенштерн спровоцировал скандал на своем выступлении в Дубае. Музыкант эмоционально отреагировал на требование зрителя отказаться от мата на концерте.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин