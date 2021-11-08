Звезда "Моей прекрасной няни" встала на защиту Моргенштерна после слов о Дне Победы

После слов рэпера о нецелесообразности празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне разразился громкий скандал. Артист тоже считает, что нет необходимости делать пышные дорогие торжества каждое 9 мая.
73-летний Борис Смолкин заявил, что разделяет мнение Алишера Моргенштерна, если правильно его понял. По словам актера, 9 мая – это день гордости за великую победу, но также и день памяти и скорби.
Борис Смолкин вспомнил, что в его семье широко отмечали этот день. Он рассказал, что его родные-фронтовики молча садились за стол 9 мая и немного выпивали, но никаких криков "Ура!" не было.
Напомним, смелое заявление рэпер сделал в беседе с Ксенией Собчак. Многие резко раскритиковали звезду после его слов. Музыканта затравили и даже обещали наказать. Следственный комитет России начал проверку. В итоге Алишер Моргенштерн извинился за свое заявление и добавил, что фраза была выдернута СМИ из контекста.
Как писали "Дни.ру", ранее Алишер Моргенштерн оскандалился на фестивале бойцов ММА в Дубае. Он вступил в перебранку с недовольным зрителем, который призвал певца не материться со сцены.
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